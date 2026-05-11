Los departamentos judiciales de la Región Sur expusieron los avances alcanzados en la reducción de la mora judicial, el acceso a la justicia y la transparencia institucional. Los resultados evidencian que una alta proporción de los casos se resuelve en menos de un año, gracias a planes estratégicos, seguimiento continuo y la transformación digital del sistema.

San Cristóbal: el 93 % de los casos recibe solución

El magistrado Juan Pérez Minyety, del Departamento Judicial de San Cristóbal, informó que actualmente el 93 % de los casos pendientes reciben solución en esa jurisdicción.

Explicó que un expediente no entra en mora desde el momento en que llega al tribunal, sino cuando se encuentra en condiciones de recibir sentencia y esta no es emitida dentro del plazo razonable establecido por la ley.

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"¿Qué motiva esto? Un plan de trabajo enorme. Hemos comprometido a todos los servidores y jueces; trabajo de seguimiento, de ayuda y formación en el manejo de plataformas digitales, tanto para jueces como para abogados", expresó el magistrado.

Pérez Minyety subrayó, además, que se ha puesto especial énfasis en que los proyectos y sentencias sean emitidos a tiempo, con el objetivo de reducir la duración de los procesos judiciales.

Barahona: siete de cada diez casos resueltos en menos de un año

Joselín Moreta Carrasco, representante del Departamento Judicial de Barahona, atribuyó los avances a la disciplina, el monitoreo y la entrega de los servidores judiciales.

Indicó que siete de cada diez casos en esa jurisdicción son resueltos en menos de un año, lo que calificó como un avance significativo en la administración de justicia. Destacó, además, que el 100 % de los jueces de Barahona han sido capacitados en el uso de herramientas digitales, lo que permite ofrecer un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía.

San Juan de la Maguana: de la medición al cambio real

Manuel Ramírez Suzaña, del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, aportó una perspectiva histórica al recordar que cuando ingresó a la Corte de Apelación el 11 de mayo de 1998, el sistema judicial no contaba con ningún mecanismo de medición del desempeño.

Señaló que fue a partir de 2019 cuando el Poder Judicial comenzó a desarrollar planes estratégicos orientados a la modernización y la justicia digital, incorporando herramientas como las audiencias virtuales y otros sistemas tecnológicos.

"Lo que no se mide no se mejora", afirmó Ramírez Suzaña, sintetizando la filosofía que ha guiado la transformación institucional.

Indicó que actualmente ocho de cada diez casos se resuelven en menos de un año en San Juan de la Maguana, aunque reconoció que uno de los principales retos sigue siendo mantener los tribunales completamente al día.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más