Encuesta Gallup: mayoría de la población dominicana valora de forma favorable gestión de Abinader pese a crisis global

La más reciente encuesta nacional realizada por la firma Gallup República Dominicana refleja que una mayoría de los dominicanos mantiene una valoración positiva sobre la gestión del presidente Luis Abinader, a casi seis años de haber asumido el poder y cuando restan dos años para concluir su segundo mandato.

De acuerdo con el estudio, un 51.7 % de los entrevistados considera que Abinader “ha sido un buen presidente”, mientras que un 9.7 % califica su desempeño como “regular”. En contraste, un 36.9 % entiende que ha sido un mal gobernante.

Los resultados evidencian que el mandatario conserva un importante respaldo político y una base de apoyo significativa dentro de la población dominicana.

Turismo y educación, las áreas mejor valoradas

La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre distintas áreas de gestión gubernamental.

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El turismo continúa posicionándose como el principal activo político de la administración, con un 73.4 % de aprobación respecto al trabajo realizado en el desarrollo y promoción del sector, consolidándose como una de las áreas más valoradas del Gobierno.

Asimismo, la educación figura como el segundo renglón mejor evaluado, alcanzando un 67.9 % de aprobación.

Le siguen el transporte público, con 58.9 %, y la construcción de obras públicas, con 57.4 %, indicadores que reflejan una percepción favorable sobre proyectos e iniciativas impulsadas por la actual administración.

Respaldo pese a desafíos económicos

El estudio concluye que, pese a los retos económicos y al impacto de crisis globales que han afectado distintas economías del mundo, el Gobierno dominicano mantiene niveles importantes de respaldo ciudadano.

La investigación destaca que muchos de los desafíos enfrentados por la administración no tuvieron origen local, aunque sí han tenido repercusiones directas sobre la economía y el costo de vida en el país.

La encuesta Gallup República Dominicana fue realizada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, mediante 1,200 entrevistas presenciales a nivel nacional.

El estudio posee un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza de 95 %, tomando como universo a la población dominicana mayor de 18 años residente en hogares unifamiliares.

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