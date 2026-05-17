Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, confirmó este domingo su aspiración a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de 2028.

La secretaria general del PRM oficializó su intención de competir por la presidencia en 2028, durante un acto en Barahona, en un encuentro regional que reunió a dirigentes y militantes de la región Sur, incluyendo representantes de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

“Seré candidata presidencial del PRM y, Dios mediante, con el apoyo de todos ustedes, en 2028 seré la presidenta de nuestro país”, afirmó Mejía ante una concurrencia compuesta por aproximadamente 30 regidores y vocales, siete diputados y más de una decena de alcaldes y directores municipales (fuentes: El Nuevo Diario, Diario Libre, Listín Diario).

Durante su intervención, Mejía subrayó que su proyecto presidencial busca dar continuidad y profundizar las transformaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader.

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“Parte de lo que haré ya lo demostré en el Distrito Nacional. Lugares abandonados durante décadas los transformamos. Recuperamos calles, espacios públicos, plazas y parques”, señaló, destacando su gestión como ejemplo de capacidad y resultados concretos.

La dirigente remarcó la importancia de que el PRM mantenga su cercanía con la ciudadanía y fortalezca su estructura territorial: “Eso no lo hizo una persona. Lo hicimos juntos. Lo hicieron ustedes”, expresó en referencia al crecimiento político del partido en los últimos años.

En camino al 4 de julio

El anuncio de Mejía se produce en un contexto donde el calendario oficial de la Junta Central Electoral (JCE) establece el 4 de julio de 2027 como la fecha de inicio de la precampaña electoral. A partir de esa fecha, los aspirantes podrán declararse oficialmente como precandidatos a cargos electivos, por lo que el pronunciamiento de Mejía anticipa el inicio de una etapa de posicionamiento interno en el PRM.

Mejía enfatizó que su aspiración no responde a intereses personales, sino al compromiso de “continuar transformando el país y generar más oportunidades para las familias dominicanas”.

La confirmación de la candidatura de Carolina Mejía marca el inicio de una nueva fase en la interna del PRM y en el escenario político nacional. Entre los desafíos inmediatos se encuentran la consolidación de apoyos dentro del partido, el cumplimiento de los plazos legales establecidos por la JCE y la definición de una plataforma programática que responda a las demandas sociales y económicas del país.

De cara a 2028, la competencia interna y la articulación de alianzas serán factores clave para el oficialismo. Resta observar cómo evolucionarán las candidaturas y qué impacto tendrá este anuncio en la dinámica política nacional.

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