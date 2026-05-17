El expresidente Danilo Medina aseguró este domingo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) experimenta un crecimiento en la preferencia del electorado y proyectó que la organización volverá a disputar el primer lugar en las encuestas de cara a las elecciones de 2028.

Durante una asamblea celebrada en la provincia Elías Piña, Medina atribuyó el repunte del partido al descontento de la población con la situación actual del país y a la percepción de que “con el PLD se vivía mejor”.

“La gente sabe que nunca en la República Dominicana se tuvieron condiciones de vida tan favorables como en el gobierno del PLD”, expresó el también presidente de la organización política al responder preguntas de periodistas sobre el posicionamiento del partido en mediciones recientes.

Sostuvo que el PLD ha retomado el contacto con la población mediante un plan de trabajo interno impulsado por la dirección partidaria.

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“Esas encuestas no reflejan la verdad de la simpatía que el PLD tiene en la población. Para mí el PLD tiene que estar compitiendo por el primer lugar”, afirmó.

Medina consideró que las asambleas realizadas por el PLD en distintas provincias evidencian la fortaleza organizativa del partido.

“Ningún partido que no esté compitiendo por los primeros lugares puede hacer asambleas de esta magnitud”, indicó.

El exmandatario también aseguró que antiguos dirigentes y simpatizantes están retornando a la organización tras sentirse “engañados” luego de abandonar el partido.

“Cantidad de gente que se fueron engañados están regresando a su partido porque se dieron cuenta que fueron burlados”, manifestó.

Asimismo, proyectó que el PLD continuará creciendo políticamente durante los próximos meses.

“Pienso que a finales de año o a comienzos del 2027, el PLD tiene que estar en el primer lugar”, sostuvo.

Asamblea en Elías Piña

La actividad fue encabezada por Danilo Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols, junto a dirigentes del Comité Político y del Comité Central de la organización.

También participaron los vicepresidentes del partido Temístocles Montás e Yván Lorenzo; el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal; los exsecretarios generales Lidio Cadet y Charlie Mariotti; así como Rubén Bichara, Adriano Sánchez Roa y dirigentes provinciales y municipales.

Durante la asamblea, varios dirigentes destacaron las ejecutorias de los gobiernos peledeístas, entre ellas las Visitas Sorpresa, la construcción de escuelas de tanda extendida y programas sociales impulsados durante las administraciones del PLD.

La actividad inició pasadas las 10:00 de la mañana y concluyó al mediodía con las palabras centrales de Danilo Medina, quien aseguró que el pueblo dominicano “no se dejará confundir nuevamente” en los próximos procesos electorales.

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