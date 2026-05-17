El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó en Samaná un acto de juramentación de dirigentes políticos, comunitarios y empresariales, entre ellos el exdiputado y excandidato a senador Miguel Ángel Jazmín “Muñeco”, quien militaba en el Partido de la Liberación Dominicana.

La incorporación de Jazmín es presentada por la organización como uno de los movimientos políticos de mayor impacto reciente en la provincia, debido a la estructura territorial y capacidad de movilización construida por el exlegislador durante años dentro del PLD.

Durante el acto, Jazmín afirmó que el país “necesita retomar el rumbo” y aseguró que Fernández será el próximo presidente de la República.

“Es seguro, seguro, el próximo presidente de la República Dominicana”, expresó ante dirigentes y simpatizantes presentes en la actividad.

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El dirigente político también sostuvo que “en Samaná estamos todos a una” y llamó al escenario a los exsenadores Enrique Pujals, Ramiro Espino Fermín y Prim Pujals, quienes levantaron las manos junto a Fernández en señal de respaldo político.

Jazmín criticó la gestión gubernamental actual, al afirmar que el país atraviesa una etapa marcada por “improvisaciones, abandono, inexperiencia y falta de visión”. Además, aseguró que la población “clama esperanza y clama por Leonel Fernández”.

En su discurso, recordó varias obras ejecutadas durante las administraciones de Fernández en Samaná, entre ellas carreteras, proyectos habitacionales y obras deportivas. “Este pabellón de deportes, donde nos encontramos, lo construyó Leonel Fernández”, expresó.

Previo a la juramentación, hablaron la regidora y presidenta de la Sala Capitular del distrito municipal El Limón, Mariel Anibelka Ramón, y el regidor de Santa Bárbara de Samaná, Adán Bodden, ambos exdirigentes del PLD.

Ramón señaló que decidió integrarse a la Fuerza del Pueblo para acompañar el liderazgo de Fernández y de Jazmín, mientras que Bodden afirmó que los juramentados daban “un paso de convicción por el futuro de la República Dominicana”.

Entre los nuevos integrantes de la organización figura Miguel Jazmín Ortiz, expresidente provincial de la Juventud del PLD en Samaná, así como varios expresidentes de comités intermedios de esa organización política.

También fueron juramentados Margarita Eusebio, candidata a regidora en las elecciones de 2024 por Santa Bárbara de Samaná; José Miranda (Pepe), candidato a regidor del municipio de Sánchez; Grey Modesto y Maricelsa Capois, excandidatos a alcalde.

Asimismo, se integraron a la Fuerza del Pueblo Yrlandia Frías, vicealcaldesa del distrito municipal El Limón; Diógenes González, exgobernador del Faro a Colón; y el general retirado de la Policía Nacional José Antigua.

Durante la actividad también fueron juramentados representantes de sectores empresariales y del transporte, entre ellos Amadito Rosario, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el municipio Sánchez; Amaury Devers, Andy Hernández, Joselito Marcelino, Frank Espino, Manolin Cortorreal y Felipe Payano.

La Fuerza del Pueblo aseguró que cientos de presidentes de comités de base de la provincia participaron en la actividad, que calificó como una de las jornadas de crecimiento político más importantes realizadas recientemente por la organización en la región Nordeste.

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