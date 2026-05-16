El dirigente político José Liz defendió la decisión de la Asamblea de Delegados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de extender el mandato de sus autoridades nacionales y provinciales, al considerar que la medida contribuye a preservar la estabilidad y la cohesión interna de la organización oficialista.

Liz, quien aspiró a la presidencia del PRM en Santo Domingo Este, sostuvo que la disposición fortalece la institucionalidad partidaria en un contexto en el que, a su juicio, las divisiones internas podrían afectar la capacidad del partido para mantenerse en el poder y sostener la gobernabilidad.

“La unidad no es un simple discurso; es la garantía real de que podamos seguir dirigiendo los destinos del país”, expresó el dirigente político al valorar la prórroga de los mandatos internos.

Afirmó que la decisión responde a una estrategia de continuidad organizativa y no a intereses individuales, al tiempo que insistió en que el PRM, como partido gobernante, debe priorizar la disciplina y el fortalecimiento de sus estructuras.

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Liz señaló que la organización atraviesa una etapa de reordenamiento político orientada a consolidar su estructura de cara a los desafíos de gestión y al escenario electoral futuro.

“La lealtad partidaria se demuestra en los momentos cruciales. Hoy toca respaldar a nuestra dirección, fortalecer nuestras bases y defender los logros de la gestión gubernamental”, indicó.

El dirigente consideró que la extensión de los mandatos debe verse como un mecanismo para evitar conflictos internos que puedan debilitar el desempeño político del oficialismo.

Desde Santo Domingo Este, uno de los principales bastiones electorales del PRM, llamó a la dirigencia y a la militancia a respaldar las decisiones institucionales del partido y a priorizar la unidad frente a las diferencias internas.

Su posición se suma a otros sectores del oficialismo que respaldan la continuidad de las actuales autoridades partidarias como una vía para preservar la estabilidad interna y garantizar la continuidad política del PRM.

A continuación, la declaración de José Liz

Declaración de Compromiso y Unidad Partidaria

Compañeras y compañeros del PRM:

Hoy, más que nunca, tengo la firme convicción de que la máxima garantía para cada uno de los perremeístas radica en el fortalecimiento sostenido de nuestra organización institucional. Es por ello que respaldo firmemente la propuesta emanada de la Comisión Ejecutiva del PRM, una decisión estratégica orientada a consolidar nuestras estructuras y asegurar el éxito de nuestra gestión.

Como partido de gobierno, cargamos con la sagrada responsabilidad de dar respuesta a las aspiraciones de todo un país. Para cumplir con ese compromiso histórico, la unidad y la disciplina interna son innegociables.

Este es el momento cumbre para que nosotros, los hombres y mujeres del PRM, exhibamos con orgullo nuestra lealtad partidaria. La lealtad no es un concepto abstracto; se demuestra respaldando las directrices de nuestra dirección, defendiendo la obra de gobierno y manteniendo un vínculo inquebrantable con las bases que construyeron esta victoria.

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