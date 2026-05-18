El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó al Ministerio Público informar al país sobre los avances de la denominada segunda fase de la investigación relacionada con el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La petición fue realizada durante la rueda de prensa de los lunes celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por José Dantés Díaz, acompañado por dirigentes de las secretarías de Asuntos Jurídicos, Salud y Seguridad Social de la organización opositora.

El PLD recordó que en la etapa inicial del proceso fueron sometidos funcionarios y empresarios acusados de presuntos actos de corrupción y de operar estructuras fraudulentas dentro de Seguro Nacional de Salud.

No obstante, sostuvo que posteriormente el propio Ministerio Público informó sobre la existencia de una red más amplia vinculada a irregularidades y sustracción de fondos públicos, lo que dio paso al anuncio de una segunda fase de investigación que, según el partido, aún no presenta resultados públicos.

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“Hoy parecería que se intenta jugar al olvido para que no se conozca el alcance real del desfalco”, expresó la organización en un documento entregado a los medios de comunicación.

El PLD afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos destinados a millones de afiliados de Senasa y quiénes serían los responsables y beneficiarios finales de las presuntas irregularidades detectadas.

La organización también citó cifras ofrecidas por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas, en las que aseguró que las imágenes diagnósticas realizadas por Senasa pasaron de 2.4 millones a más de 4.3 millones en cinco años, mientras que las cirugías aumentaron de 356 mil a más de 629 mil procedimientos.

Según el PLD, esos números “llaman la atención” y requieren explicaciones, al considerar que el país no ha enfrentado, tras la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria que justifique un incremento tan elevado de procedimientos médicos.

La organización opositora aseguró además que, de acuerdo con líneas investigativas citadas en el expediente, parte de los recursos destinados a medicamentos y tratamientos médicos habrían terminado financiando estructuras políticas y actividades vinculadas a la campaña oficialista.

El PLD insistió en que las investigaciones no deben limitarse a mandos medios o proveedores de salud, sino extenderse a posibles responsabilidades político-electorales.

En ese sentido, reiteró su exigencia de que el Ministerio Público explique el estado actual del caso, detalle las diligencias realizadas y precise por qué aún no se presenta la segunda fase anunciada de la investigación.

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