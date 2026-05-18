El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que el país necesita políticas públicas más efectivas y una respuesta más firme de las autoridades ante el incremento de los feminicidios.

El dirigente político consideró preocupante la percepción de aumento de estos crímenes y cuestionó la actuación del Gobierno frente a la problemática.

“Es muy preocupante que en la opinión pública exista la percepción de que han aumentado los feminicidios”, expresó Pujols al ser abordado por periodistas en la sede nacional del PLD.

Sostuvo que las autoridades deben transparentar las estadísticas y ofrecer más información sobre la situación, además de implementar políticas públicas orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres.

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“Estamos viviendo una ola de feminicidios muy preocupante para todo el país y no vemos a las autoridades con el compromiso de enfrentar esta lamentable situación”, afirmó.

Pujols también se refirió al impacto del aumento de los combustibles sobre distintos sectores de la población y reiteró el reclamo de que el Gobierno presente un plan integral para enfrentar esa situación.

“Reiteramos la necesidad de que el Gobierno le presente al país un plan, porque no se ha presentado plan alguno, a pesar de los anuncios y declaraciones de los funcionarios”, manifestó.

El dirigente peledeísta indicó que lo ideal sería evitar que el alza de los combustibles impacte el costo del transporte público y pidió mayor transparencia sobre los subsidios aplicados por el Estado.

“Hay que ser más transparente sobre el efecto que pueda tener el subsidio y presentar un plan más completo e integral frente a una situación que no parece tener solución en el corto plazo”, sostuvo.

Sobre el posicionamiento del PLD en las encuestas, Pujols atribuyó los resultados al trabajo organizativo del partido y a su estructura política.

Indicó que la organización continuará desarrollando actividades y trabajos territoriales con miras a fortalecer su presencia de cara a los próximos procesos electorales.

Feminicidios, una de las principales expresiones de violencia de género

Desde 2016, los feminicidios se han mantenido como una de las principales expresiones de violencia de género en República Dominicana, con cifras que oscilan entre más de 140 y más de 200 casos anuales, según estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En 2016, la Procuraduría reportó 167 feminicidios, de los cuales 88 fueron íntimos —cometidos por parejas o exparejas— y 79 no íntimos, relacionados con violencia sexual, robos, riñas y otros contextos de violencia contra las mujeres.

Ese mismo año, la provincia Santo Domingo encabezó las estadísticas nacionales, seguida de Santiago y el Distrito Nacional. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 34 años.

Para 2017, las estadísticas oficiales reflejaron un aumento hasta 209 homicidios de mujeres y feminicidios, equivalente a una tasa de 4.11 por cada 100 mil habitantes femeninas.

La ONE publicó en 2016 un boletín especializado basado en microdatos de la Policía Nacional para analizar los homicidios de mujeres y mejorar la comprensión del fenómeno de los feminicidios en el país.

Estudios basados en estadísticas oficiales recopiladas por la PGR, la Policía Nacional, la ONE y el Ministerio de la Mujer indican que República Dominicana registró 1,802 feminicidios en los últimos 20 años, con un promedio anual que se ha mantenido entre 140 y 180 casos.

En años recientes, las autoridades han informado reducciones parciales en las cifras. En noviembre de 2025, el Gobierno reportó una disminución preliminar de 30.98 % en los feminicidios registrados ese año, atribuyendo la baja a medidas coordinadas de prevención y respuesta institucional.

Diversos informes y estudios oficiales coinciden en que la violencia machista, la falta de protección efectiva a víctimas de violencia intrafamiliar y las debilidades en prevención continúan siendo factores determinantes en la persistencia de los feminicidios en República Dominicana.

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