El presidente Joaquín Balaguer ordenó a la secretaría de las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y la Marina de Guerra, impedir la entrada al país del “dirigente catorcista” Amaury Germán Aristy.

Según documentos que reposan en el folio presidencial del Archivo General de la Nación, Balaguer quería impedir que Germán Aristy entrara al país con pasaporte y nombre falso, procedente de Rusia y Cuba, donde participó en una conferencia internacional de izquierdistas llamada OLAS.

El 30 de noviembre de 1967, el secretario Administrativo de la Presidencia, José A. Quezada, “impartió las órdenes precisas” para impedir la entrada al país de Amaury Germán Aristy.

Santo Domingo, D.N.

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30 de noviembre de 1967

CONFIDENCIAL

Del :Secretario Administrativo de la Presidencia

Al :Director General de Migración

Vía :Secretaría de Interior y Policía

Asunto :Informe Confidencial

Anexo : Oficio No.26249, de fecha 24 de noviembre de 1967, del Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y su anexo.

1.- REFERIDO, cortésmente, por disposición del Excelentísimo Señor Presidente de la República, para su conocimiento y fines de lugar.

2.- Нacemos constar que el Honorable Señor Presidente de la República impartió las órdenes precisas para que al señor Amaury Germán, no se le permitiera la entrada al país.

Muy atentamente,

José A. Quezada Т.

El 4 de noviembre de 1967, el secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Enrique Pérez y Pérez, reveló en un oficio enviado al presidente Balaguer, que Amaury Germán Aristy estaba en el país y se reunió con varios izquierdistas en su residencia.

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

SANTO DOMINGO, D. N.

"TODO POR LA PATRIA"

24 de noviembre de 1967.

1.26249

PRIMER ENDOSO:

SU DESPACHO.

Al: Excelentísimo Señor Presidente de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

SU DESPACHO.

Del: Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

Asunto: Remisión de informe confidencial.

Anexo: Oficio No.7144, de fecha 23 del mes en curso, del Jefe de Estado Mayor, Marina de Guerra, y su anexо.

1.- REFERIDO, respetuosamente, para la elevada información de esa Superioridad.

2.- Este expediente se relaciona con una reunión que se llevó a efecto a las 19:00 horas del día 23 del mes en curso, en la calle Salomé Ureña No.7, de esta ciudad, donde reside el dirigente catorcista AMAURY GERMÁN, quien regresó recientemente al país, procedente de Rusia; que en dicha reunión se trató sobre una supuesta ola de terror que se proponen llevar a cabo, así come la eliminación física de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Enrique Pérez y Pérez

Mayor General, E.N.

El 7 de diciembre de 1967, el secretario de Interior y Policía, Carlos Rafael Goico Morales, refirió un oficio al secretario Administrativo de la Presidencia sobre los nombres y pasaportes falsos que utilizaba Amaury Germán Aristy.

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

"AÑO DEL DESARROLLO"

Santo Domingo, D.N.

7 DIC. 1967

"Confidencial"

19806

Señor

Al: Secretario Administrativo de la Presidencia de la República, SU DESPACHО.

Asunto: Informe confidencial.

Anexo: Oficio No.6781, de fecha 5 de Diciembre de 1967, y anexo, del Director General de Migración.

TRAMITADO.- El Director General de Migración informa que, por las investigaciones realizadas y de acuerdo a sus records, los cuales comprenden todos los pseudónimos y números de pasaportes falsos que se conoce tiene en su poder AMAURY GERMÁN, no hay constancia de que dicho señor haya regresado a territorio dominicano, sino que más bien, este, en compañía de otros dominicanos en sus mismas condiciones, están planeando el regreso conjunto, clandestinamente, por algún sitio del país, para сuyos fines ya el Departamento de Migración está alerta, а fin de darle en cualquier momento estricto cumplimiento a las órdenes dadas en este sentido por el Excelentísimo Señor Presidente de la República.

Muy atentamente,

Lic. Carlos R. Goico Morales.

Secretario de Estado de Interior y Policía.

El 5 de diciembre de 1967, el director general de Migración, Juan Estrella R, dirigió una comunicación al secretario Administrativo de la Presidencia, donde asegura conocer los nombres y pasaportes falsos de Amaury Germán Aristy.

SECRETARÍA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

"AÑO DEL DESARROLLO

06781

Santo Domingo, D. N.

5 de diciembre, 1967

CONFIDENCIAL

Al: Señor

Secretario Administrativo de la Presidencia.

SU DESPACHO.

Vía: Secretaría de Estado de Interior y Policía.

Asunto: Informe confidencial.

Ref. : Su oficio No.44613, de fecha 30 de los corrientes.

Anexo : Copia del oficio de referencia, y anexo que cita.

1.- En relación con su comunicación de referencia, muy cortésmente llevamos a su conocimiento, que de acuerdo a nuestros records, los cuales comprenden todos los pseudónimos y números de pasaportes falsos que se conoce tiene en su poder el mencionado Amaury Germán, igualmente a investigaciones realizadas por el suscrito, no hay constancia de que el aludido señor haya regresado al país, sino más bien que éste en compañía de algunos dominicanos que se encuentran en las mismas condiciones en el exterior, están planeando el regreso conjunto, clandestinamente, por alguna costa del país, como se comenta lo hicieron otros en Gobiernos anteriores.

2.- Asimismo le informamos que estamos alerta, en interés de dar cumplimiento en todo momento a las órdenes precisas que en cualquier sentido nos dé su Excelencia, el Honorable Señor Presidente de la Republica.

Muy atentamente,

JUAN ESTRELLA R.

Director General de Migración

El 23 de Noviembre de 1967, la Oficina de Inteligencia de la Marina de Guerra emitió una información sobre una reunión de Amaury Germán Aristy en su residencia.

“La Oficina de Inteligencia de la Marina de Guerra informa que, la noche del día 23 de los corrientes, se celebró una reunión en la residencia del catorcista AMAURY GERMAN, quien regresó recientemente al país, procedente de Rusia, donde se trató sobre una supuesta ola de terror que se proponen llevar a cabo, así como también la eliminación física de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se asegura que éste asistió a la Conferencia "Olas" en Cuba con el seudónimo de CARLOS SANCHEZ, у que se desconoce que vía usó para entrar al país.

INFORME CONFIDENCIAL

23 de Noviembre de 1967

Respetuosamente anoche siendo las 19:00 se efectuó una reunión en la calle Salomé Ureña No.7, donde reside AMAURY GERMAN, dirigente de la juventud del "1J4″, quién regresó al país, procedente de Rusia hace aproximadamente 15 días; acordándose en la precitada reunión, desatar una fuerte ola de terror, quemando neumáticos, eliminando físicamente a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya que la legislación represiva en este país hace imposible la celebración de mítines y desfiles.

NOTA: AMAURY GERMAN asistió a "OLAS" con el seudónimo de CARLOS SÁNCHEZ, no se sabe que vía usó para entrar al país.

Ese mismo día, el teniente coronel Rafael Narciso Cornielle, asistente militar del presidente Balaguer, emitió una declaración confidencial sobre Amaury Germán Aristy.

“Visto por su Excelencia el Señor Presidente de la República, quien dio instrucciones para que tanto el Director de Migración, como el Jefe del Departamento de Seguridad investiguen e informen. Se hace del conocimiento de que el Honorable Señor Presidente de la República había impartido órdenes precisas, para que no se le permitiera entrada al país de este sujeto”.

RAFAEL NARCISO CORNIELLE M.

Teniente Coronel, E.N.

Asistente Militar del Honorable Señor

Presidente de la República.

Esteban Rosario Periodista Periodista, escritor. Autor de numerosos libros sobre corrupción. Productor de radio y televisión en Santiago. Ver más