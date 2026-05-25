El dirigente político Guido Gómez Mazara afirmó que el Gobierno debe profundizar las políticas sociales y mejorar la eficiencia de los servicios públicos durante la segunda etapa de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante una entrevista en el programa digital La Esquina, Gómez Mazara sostuvo que, aunque el Gobierno exhibe avances en reducción de la pobreza, inclusión social y manejo económico, necesita mostrar mayor impacto en las políticas dirigidas a los sectores más vulnerables.

“Creo que hay que generar la sensación de que las políticas públicas del Gobierno acercan a los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada. En ese sentido, creo que las políticas del Gobierno deben ser más impactantes”, expresó el dirigente oficialista.

Gómez Mazara consideró además que, en caso de que el PRM vuelva a ganar las elecciones presidenciales, una próxima gestión debe tener “un rostro más popular” y ampliar la participación de sectores sociales que forman parte de la base del partido.

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“Un partido político cuando llega al poder tiene que incorporar a todos los sectores de la vida nacional. Pero hay que enfatizar en la posibilidad de que en la gestión pública y en un próximo gobierno se le dé mucho más participación. La gente lo que necesita es una oportunidad”, indicó.

El también director ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) afirmó que existe una diferencia entre analizar la exclusión social y haber vivido esa realidad.

La entrevista fue realizada por Jhonatan Liriano en el programa digital La Esquina, un espacio centrado en temas sociopolíticos y asuntos públicos de la República Dominicana.

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