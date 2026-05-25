El Frente Amplio realizó un acto político-social en Santo Domingo Este, donde llamó a fortalecer la articulación de las luchas sociales junto a sectores populares, comunitarios, democráticos y patrióticos.

Durante la actividad, la presidenta de la organización, María Teresa Cabrera, afirmó que el partido impulsará procesos de movilización social en defensa de los derechos de la población y en demanda de soluciones a problemas que afectan a las comunidades.

Cabrera señaló que entre las prioridades del Frente Amplio figuran la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, una reforma integral del sistema de seguridad social y acciones para enfrentar los feminicidios.

La dirigente sostuvo que los feminicidios representan una problemática estructural que debe ser abordada más allá de sus consecuencias inmediatas.

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“Necesitamos generar la presión suficiente para que se implementen políticas públicas orientadas a atacar las causas, no solo los efectos inmediatos, para lograr soluciones a mediano y largo plazo”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer y unificar los movimientos sociales y los sectores democráticos y patrióticos, con el propósito de defender derechos adquiridos y construir respuestas colectivas frente a los principales problemas nacionales.

De su lado, Fernando Morillo, presidente del Comité Municipal Santo Domingo Este del Frente Amplio, afirmó que la movilización social es una herramienta clave para lograr respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

Indicó que la organización desarrollará actividades comunitarias y sociales en distintos barrios y comunidades, con el objetivo de trabajar junto a los residentes en la búsqueda de soluciones a problemáticas locales.

El Frente Amplio informó que el encuentro forma parte de una agenda política y comunitaria orientada a fortalecer la participación ciudadana y acompañar las principales demandas sociales del país.

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