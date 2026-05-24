A contrarreloj —o más bien, contra el reloj— Carolina Mejía decidió ponerle fecha y destino a su ambición política. No lo insinuó: lo dijo por segunda vez en una semana. En un acto cargado de consignas y aplausos, la alcaldesa del Distrito Nacional se presentó en Santiago “con convicción y con sinceridad” y dejó la frase que, en un país con normas electorales estrictas sobre los tiempos, suena a campanazo adelantado.

“Yo estoy preparada. Estoy preparada para seguir trabajando por nuestro país… preparada para asumir el mayor reto político de mi vida”, proclamó ante simpatizantes y dirigencia del PRM. Y remató con un anuncio frontal: “Voy a ser la candidata del PRM en el veintiséis… ¡y seré presidenta de la República en el dos mil veintiocho!”, entre gritos y aplausos, según la transcripción del acto.

Los pronunciamientos los hizo el mismo día, y dos horas después, en que Participación Ciudadana lanzó una advertencia que coloca el foco en la apertura temprana del ciclo electoral: la organización sostiene que la campaña para 2028 ya empezó en la práctica, aunque la ley la prohíba, y que actividades proselitistas se están realizando con más de un año de anticipación respecto a los plazos.

En el planteamiento de , la política se está moviendo “como si el calendario no existiera”, en un contexto en el que el país enfrenta presiones económicas que —según la misma denuncia— demandarían atención plena del Estado, no distracciones electoreras.

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Una frase que se vuelve debate legal y político

El punto de choque no es solo el contenido del discurso, sino su ubicación en el calendario. Participación Ciudadana recuerda que la normativa electoral fija límites: la precampaña no puede comenzar antes de las fechas previstas y cualquier acto de proselitismo previo sería, en consecuencia, cuestionable. En ese marco, una declaración tan explícita como “seré presidenta en 2028” deja de ser solo un gesto de liderazgo y pasa a convertirse en una señal que alimenta la discusión sobre campaña anticipada.

Pero el caso Mejía no ocurre en un vacío. En los hechos, la denuncia de Participación Ciudadana apunta a un fenómeno más amplio: actos, anuncios, mediciones y gestos que empujan a los actores a competir antes de que el sistema lo habilite. La pregunta que se instala no es únicamente si hay una infracción, sino si el arbitraje institucional será consistente y si el costo político será igual para todos.

¿Por qué hablar ahora? Control del relato y necesidad de posicionamiento

Desde una lectura estrictamente política, anticiparse tiene lógica: fija agenda, ordena apoyos, y obliga a rivales internos y externos a reaccionar. Decir “estoy preparada” y “asumir el mayor reto político” no solo construye un perfil de mando: también busca instalar una narrativa de inevitabilidad.

Sin embargo, el beneficio tiene su reverso: cuanto más temprano se sube el volumen, más temprano crecen el escrutinio, las críticas y el desgaste. En un escenario donde la sociedad civil anuncia que documentará actividades que considere fuera de plazo, el costo reputacional puede escalar incluso antes de cualquier sanción formal.

El factor mujer: el desafío extra que no siempre se nombra

Carolina Mejía, con una frase directa y una plaza encendida, pareció optar por el camino más difícil y más visible: el de nombrar la meta cuando todavía se discute si está permitido hablar de ella.

A la tensión legal se suma otra, menos escrita pero persistente: la carga adicional que suelen enfrentar las mujeres cuando aspiran al máximo poder. La misma decisión —hablar fuerte, proyectarse, declararse lista— puede leerse como “determinación” en un político hombre y como “atrevimiento” o “precipitación” en una mujer. La política, todavía atravesada por prejuicios, suele exigirles más pruebas de “capacidad”, más demostraciones de “humildad” y un tono cuidadosamente calibrado entre firmeza y amabilidad.

En esa clave, el “yo estoy preparada” funciona doble: como consigna de campaña y como respuesta anticipada a un cuestionamiento recurrente. No es casual que Mejía combine seguridad (“estoy preparada”) con una apelación a la moderación moral (“con humildad”). En la cultura política regional, muchas aspirantes han tenido que sostener ese equilibrio: mostrarse fuertes sin ser castigadas por serlo.

Lo que muestra la región de América Latina: presidentas bajo examen permanente

La experiencia latinoamericana ofrece un espejo: varias mujeres que llegaron a la Presidencia lo hicieron enfrentando dudas reforzadas, disputas internas en sus partidos y crisis que aceleraron la polarización. En distintos países, presidentas y candidatas han debido abrirse paso en estructuras partidarias predominantemente masculinas, negociar apoyos con mayor dureza y, una vez en carrera, lidiar con lecturas más severas sobre su carácter, su vida personal o su estilo de liderazgo.

La apuesta de Mejía puede interpretarse como una forma de ganar terreno antes de que el terreno se cierre: entrar pronto a la conversación nacional para que su nombre no sea un “experimento” de última hora, sino una opción instalada, con narrativa propia.

Un pulso que apenas comienza

Carolina Mejía lanza su candidatura en Santiago.

La controversia sobre los tiempos no se resolverá solo en discursos. Participación Ciudadana anunció que documentará actividades que considere precampaña o campaña a destiempo y las expondrá ante la opinión pública y las autoridades. Eso eleva el umbral de riesgo para figuras que busquen posicionarse desde ahora: no solo por lo que diga la ley, sino por el costo de aparecer como alguien que la desafía.

Carolina Mejía, con una frase directa y una plaza encendida, pareció optar por el camino más difícil y más visible: el de nombrar la meta cuando todavía se discute si está permitido hablar de ella. Y en esa decisión se cruzan tres fuerzas: la competencia política, el control institucional y un dato que pesa —aunque algunos prefieran ignorarlo—: para una mujer que quiere llegar a la Presidencia, el tiempo no solo corre; también juzga.

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Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más