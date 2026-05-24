Fuerza del Pueblo que preside Leonel Fernández designó a la abogada y defensora de derechos neurodivergentes Maxi Feliz como titular de su nueva Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión, convirtiéndose en la primera organización política del país en crear una estructura institucional dedicada a esta población.

La medida convierte a la organización que lidera el expresidente de la República en el primer partido político dominicano en contar con una dependencia formal dedicada a la neurodiversidad, en respuesta a miles de familias que, según la propia FP, han esperado durante años visibilidad, apoyo y cumplimiento de sus derechos.

"La inclusión no puede quedarse en el discurso", declaró Feliz al conocerse su designación, en una frase que sintetiza el espíritu de la nueva secretaría y que la organización adoptó como mensaje central de la jornada.

Un partido que se dice en expansión acelerada

La creación de esta secretaría se produce en el marco de una semana de intensa actividad para la Fuerza del Pueblo.

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El pasado martes 19 de mayo tomó forma "GANAREMOS", la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social, un amplio espacio de articulación política y programática.

Días antes, el 17 de mayo, Leonel Fernández encabezó en Santa Bárbara de Samaná un masivo acto de juramentación en el que se unificaron, por primera vez en una misma organización, tres exsenadores de esa provincia provenientes de distintas fuerzas políticas.

En esa misma jornada samanesa, Fernández denunció presuntas acciones de intimidación y chantaje por parte de funcionarios del gobierno contra ciudadanos de la provincia para impedir su asistencia al acto político. "Les tiemblan las rodillas", afirmó el líder opositor.

Dirigentes magisteriales y del PLD se suman a las filas

La semana también registró la juramentación de un amplio grupo de dirigentes magisteriales provenientes de distintas demarcaciones del país, en un acto en el que Fernández reafirmó que la educación será una prioridad fundamental del gobierno que la FP aspira a conducir a partir de 2028.

Además, se incorporó a la organización el exdiputado y excandidato a senador Miguel Ángel Jazmín, conocido como "Muñeco", considerado uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Samaná.

La que este partido define como su "acelerada expansión" se da en un escenario en el que la oposición ha endurecido su discurso frente al Gobierno del presidente Luis Abinader, mientras el oficialismo comienza a mover sus propias fichas de cara al ciclo electoral de 2028.

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