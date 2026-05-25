La mayoría de los lectores de Acento considera que las medidas implementadas para regularizar a los motoconchistas en República Dominicana no han dado resultados efectivos, según una encuesta realizada por este medio a través de su portal web y redes sociales.

Ante la pregunta “¿Consideras que las medidas para regularizar a los motoconchistas en el país han sido efectivas?”, el 63.71 % de los participantes en el portal respondió que no, mientras que el 31.2 % consideró que sí han tenido algún impacto.

La percepción negativa fue aún más marcada en la red social X, donde el 92.3 % de los votantes afirmó que las medidas no han sido efectivas, frente a apenas un 7.7 % que respondió afirmativamente.

1 de 2 | Las motocicletas superan por 2, 648,741 de unidades, la cantidad de los vehículos privados registrados a diciembre de 2025 en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con un total de 1, 156,971. 2 de 2 | En República Dominicana circulan por sus calles y avenidas un total de 6, 589,164 vehículos, de los cuales el 57.16 % son motocicletas, es decir 3, 805,712. Sin embargo, el número de quienes tienen licencia para conducirlas solo es el 0.74 % del total de personas con ese tipo de vehículos.

En Instagram, numerosos usuarios expresaron críticas hacia las autoridades responsables de la regulación del transporte en motocicleta.

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Algunos cuestionaron cuáles han sido las medidas adoptadas y otros señalaron que los motociclistas continúan incurriendo en infracciones sin consecuencias.

Entre los comentarios publicados destacan opiniones que reclaman operativos de regulación más amplios, mayor aplicación de la ley y controles más estrictos para reducir los accidentes de tránsito.

Varios internautas también manifestaron que perciben una falta de autoridad frente a las violaciones cometidas por conductores de motocicletas.

En Facebook, seguidores como Erich Espinal señalaron la alta incidencia de motociclistas en las estadísticas de accidentes y cuestionaron la efectividad de las acciones gubernamentales.

Por su parte, Ramón A. Francisco propuso endurecer los requisitos para la adquisición y conducción de motocicletas, incluyendo la obligatoriedad de contar con placa, seguro y una licencia específica para manejar este tipo de vehículos.

Otros participantes, como Domingo Guzmán de la Cruz, plantearon incluso restringir temporalmente la importación de motocicletas, mientras que Julio Acevedo de León sostuvo que la situación actual evidencia la falta de resultados de las medidas aplicadas.

Los comentarios reflejan una preocupación generalizada entre los lectores por la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores de motocicletas, uno de los segmentos más involucrados en accidentes de tránsito en el país.

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