El expresidente Hipólito Mejía expresó su respaldo al reglamento emitido por la Junta Central Electoral (JCE) que limita la publicación de encuestas fuera del período oficial de precampaña y campaña electoral, aunque mostró reservas sobre el régimen de sanciones previsto por el organismo.

Mejía consideró que la medida busca frenar la difusión de datos manipulados y contribuir al orden del proceso político.

“Estoy de acuerdo con esto. Este jueguito de estar falseando datos y precipitando información no es bueno”, declaró el exmandatario durante el lanzamiento del Plan Integral de Desarrollo de Boca Chica.

Aunque respaldó la regulación, el dirigente político señaló que las sanciones deben aplicarse con criterio.

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“Estoy de acuerdo con la sanción, pero hay que penalizar. Hay que poner en orden este país”, expresó.

La JCE ha advertido en los últimos días sobre la prohibición de divulgar encuestas fuera de los plazos establecidos por la normativa electoral, en medio del debate sobre el impacto de esos estudios en la opinión pública y en los procesos electorales.

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