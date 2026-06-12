La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de aplicar un cargo adicional de US$10 a los boletos aéreos como parte del paquete de medidas para mitigar el impacto de la crisis internacional, al considerar que podría afectar la competitividad del país y encarecer los viajes.
El presidente de la entidad, Omar Chahín, afirmó que el sector comprende la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica en un escenario internacional marcado por el aumento de los precios del petróleo y otros insumos, pero advirtió que cualquier incremento en el costo de los pasajes debe analizarse por sus efectos sobre el turismo, la conectividad y la actividad económica.
"Reconocemos el esfuerzo del Gobierno por proteger la economía dominicana frente a un escenario internacional desafiante. Sin embargo, entendemos que gravar aún más el boleto aéreo podría generar efectos adversos sobre sectores estratégicos para el crecimiento del país", sostuvo.
Temen pérdida de competitividad
La ADLA señaló que la República Dominicana compite con otros destinos del Caribe y Centroamérica por la captación de turistas, inversiones y nuevas rutas aéreas, por lo que un aumento en el costo de viajar podría reducir el atractivo del país frente a sus competidores.
Según el gremio, el impacto no recaería únicamente sobre las líneas aéreas, sino también sobre los pasajeros, la industria turística, el comercio y toda la cadena económica vinculada al transporte aéreo.
Asimismo, recordó que los boletos ya incluyen diversas tasas, impuestos y cargos operativos, por lo que un nuevo gravamen podría limitar el crecimiento de la demanda y dificultar la consolidación del país como un centro regional de conexiones aéreas.
Proponen una mesa técnica
La organización manifestó su disposición de colaborar con las autoridades para identificar alternativas que permitan alcanzar los objetivos fiscales sin afectar la competitividad del sector.
Entre las propuestas planteadas figura la creación de una mesa técnica integrada por el Gobierno, las autoridades aeronáuticas, el sector turístico, los operadores aeroportuarios y las líneas aéreas, así como una revisión de la estructura de costos que incide sobre la aviación comercial, incluyendo el precio del combustible de aviación, las tasas aeroportuarias y otros cargos operativos.
La ADLA sostuvo que la aviación constituye un componente estratégico para el desarrollo económico, la atracción de inversiones, el turismo, el comercio y la conexión de la diáspora dominicana con el país.
"Compartimos el interés de preservar la estabilidad macroeconómica y la paz social. Precisamente por ello entendemos que cualquier medida relacionada con la conectividad aérea debe ser objeto de una evaluación amplia, técnica y consensuada", concluyó Chahín.
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