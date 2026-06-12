La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reconoce que las medidas fiscales anunciadas por el gobierno responden a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y representan avances para estimular la formalización y la simplificación tributaria, particularmente para las microempresas.

Sin embargo, la actual coyuntura internacional no debe implicar la postergación de una reforma integral, donde se revise tanto el ingreso como el gasto público.

El gremio valora las medidas propuestas por el gobierno no obstante, considera que deben ser ampliadas en favor de las mipymes, de modo que no se excluya a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas:

Eliminación de anticipos del ISR para microempresas

Modificación del Régimen Simplificado de Tributación (RST)

Medidas tendentes a simplificar el cumplimiento de las obligaciones

Para ANJE es necesario facilitar el acceso al RST para que quienes ya operan en la informalidad puedan acogerse con mayor flexibilidad.

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Observan, además, que las medidas propuestas se combinan con decisiones como el aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, aspecto que debe ser evaluado con cautela por su potencial efecto de incentivar el uso de efectivo, ya que podría estimular las transacciones comerciales informales.

ANJE reitera que el país requiere un pacto fiscal integral, enfocado en la sostenibilidad económica, que no se limite a responder a presiones de la actual crisis sino que, se dirija hacia una transformación estructural del sistema tributario, conforme al mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los objetivos de la Meta RD 2036.

No es aconsejable dejar perder la oportunidad para preparar al país e iniciar una reforma con visión de largo plazo, que eficientice y mejore la calidad del gasto público, y que permita enfrentar futuras coyunturas internacionales con mayor holgura fiscal.

La Asociación comparte la necesidad de preservar la estabilidad social y económica, y reconoce ciertos avances en la racionalización del gasto y el cumplimiento de reglas fiscales.

Sin embargo, los subsidios generalizados no apoyan la sostenibilidad fiscal. Se debe avanzar hacia esquemas de focalización más eficientes.

El gremio advierte que, adicional a todas estas medidas fiscales, actualmente se están discutiendo otras reformas que impactarían en los costos de las empresas, como la reforma al Código de Trabajo, el anteproyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y la modificación a la Ley de Residuos Sólidos.

“El país necesita una política tributaria que fomente la formalización, la inversión privada, la competitividad, así como la previsibilidad y la seguridad jurídica necesarias para fortalecer el clima de negocios, especialmente para las mipymes y los jóvenes emprendedores, con una visión basada en la sostenibilidad y que evite sobrecargas regulatorias”, señaló el presidente de ANJE, Boris De León Reyes.

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