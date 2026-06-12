La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) expresó su respaldo al paquete de medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía, aunque advirtió que será necesario complementarlo con políticas que impulsen la actividad productiva y faciliten la inversión.

La organización planteó que, además de los ajustes fiscales propuestos por el Gobierno, se requieren acciones orientadas a ampliar el acceso al crédito y la liquidez para las empresas, agilizar los trámites tributarios y aduaneros, reducir los costos logísticos y crear incentivos que favorezcan la producción nacional.

A juicio de la ANEIH, estas medidas contribuirían a estimular la economía, fortalecer la competitividad del aparato productivo y disminuir los niveles de informalidad.

Piden combatir el contrabando y la evasión

La entidad también llamó a reforzar la lucha contra la informalidad, el contrabando, la subvaluación de mercancías y el comercio desleal, al considerar que estas prácticas generan pérdidas fiscales y afectan a las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias.

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Asimismo, propuso fortalecer los mecanismos de trazabilidad e intercambio de información entre la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con el objetivo de verificar importaciones, inventarios, ventas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según la organización, una fiscalización más eficiente permitiría aumentar la recaudación sin necesidad de imponer mayores cargas tributarias a los contribuyentes formales.

Medidas coyunturales

El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, sostuvo que las iniciativas presentadas por el Gobierno responden a la coyuntura económica internacional, pero no constituyen una reforma fiscal integral.

"Estas medidas no constituyen una reforma fiscal integral, sino un conjunto de acciones coyunturales para enfrentar la situación económica actual. Por esto, instamos a que las mismas estén acompañadas de una propuesta de medidas complementarias orientadas a la reactivación económica y al fortalecimiento del sector productivo", afirmó.

La ANEIH reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de políticas que fortalezcan la estabilidad económica, promuevan la inversión y mejoren el clima de negocios en el país.

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