Quiénes son los nuevos presidentes de las tres salas de la SCJ: trayectoria, formación y experiencia judicial

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó a Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero y Rafael Vásquez Goico como nuevos presidentes de las tres salas que integran el alto tribunal, en el marco de la reorganización institucional tras la llegada de Justiniano Montero Montero a la presidencia.

Las designaciones, anunciadas este jueves 12 de noviembre, colocan al frente de estas instancias a tres magistrados con amplias trayectorias en el sistema judicial dominicano, experiencia en la dirección de tribunales y formación especializada en distintas ramas del derecho.

Ricourt Gómez presidirá la Primera Sala, encargada de los asuntos civiles y comerciales; Villalona Guerrero dirigirá la Segunda Sala, especializada en materia penal, mientras que Vásquez Goico estará al frente de la Tercera Sala, que conoce asuntos laborales, de tierras, contencioso-administrativos y contencioso-tributarios.

Los dos primeros magistrados ingresaron recientemente a la Suprema Corte de Justicia, tras ser seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el pasado 2 de noviembre. En cambio, Vásquez Goico forma parte del alto tribunal desde 2019 y fue ratificado en sus funciones este año.

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A continuación, los perfiles de los tres magistrados que tendrán a su cargo la dirección de las salas de la Suprema Corte de Justicia.

Arelis Socorro Ricourt Gómez: presidenta de la Primera Sala

La magistrada Arelis Socorro Ricourt Gómez cuenta con casi 35 años de trayectoria en el Poder Judicial, durante los cuales ha desempeñado funciones jurisdiccionales y de dirección, principalmente en materia civil y comercial.

Ingresó formalmente a la judicatura en noviembre de 1991, después de iniciar su trayectoria profesional en el Ministerio Público en 1989.

A lo largo de su carrera ocupó diferentes posiciones judiciales, entre ellas la de jueza de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Vega.

En junio de 1998 asumió la presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, cargo desde el cual desarrolló gran parte de su trayectoria y acumuló experiencia en el conocimiento de recursos y procesos judiciales de segundo grado.

Posteriormente, en 2020, también asumió las funciones de jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega, participando en la organización y coordinación de los servicios judiciales de esa demarcación.

Formación académica

Ricourt Gómez es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también obtuvo una maestría en Derecho de las Obligaciones.

Su preparación académica incluye estudios de Derecho comparado e internacional en la Universidad de Saboya, Francia, que complementan su especialización en el ámbito civil y comercial.

Además de sus funciones judiciales, cuenta con experiencia en la enseñanza universitaria. Entre 2014 y 2017 se desempeñó como directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Cibao.

El 2 de noviembre de 2026, fue seleccionada como integrante de la Suprema Corte de Justicia y designada segunda sustituta de su presidente, Justiniano Montero Montero.

Con su nueva designación, Ricourt Gómez también asume la presidencia de la Primera Sala de la SCJ, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero: presidente de la Segunda Sala

El magistrado Diomede Ydelfo Villalona Guerrero cuenta con más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial, con una trayectoria vinculada a distintas jurisdicciones, especialmente al derecho público y a los procesos contencioso-administrativos.

Nació en Baní, provincia Peravia, en 1966, y comenzó su carrera judicial en febrero de 1996, cuando ingresó al sistema de justicia dominicano.

Durante sus primeros años ejerció como registrador de títulos, juez de paz, juez de instrucción y juez de primera instancia, principalmente en la provincia Peravia.

En 2012 pasó a formar parte del Tribunal Superior Administrativo (TSA), instancia encargada de conocer controversias relacionadas con actuaciones de la administración pública y otros asuntos de su competencia.

Entre 2018 y 2021 ejerció de manera interina la presidencia de ese tribunal y posteriormente asumió su dirección titular, responsabilidad que mantenía al momento de su selección para integrar la Suprema Corte de Justicia.

Formación académica

Villalona Guerrero es licenciado en Derecho por la Universidad APEC y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además, posee formación de maestría en Derecho Constitucional, Jurisdicción Constitucional y Derecho Administrativo, áreas relacionadas con el funcionamiento del Estado, la interpretación de la Constitución y el control judicial de las actuaciones administrativas.

Su trayectoria también comprende la docencia jurídica, con experiencia como profesor de Derecho Penal y en actividades formativas de la Escuela Nacional de la Judicatura.

El Consejo Nacional de la Magistratura lo seleccionó el pasado 2 de noviembre como nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia y primer sustituto de su presidente.

Ahora, además de esa responsabilidad, encabezará la Segunda Sala, especializada en materia penal, una de las tres instancias jurisdiccionales del máximo tribunal.

Rafael Vásquez Goico: presidente de la Tercera Sala

El magistrado Rafael Vásquez Goico tiene casi 28 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde ha desarrollado una carrera vinculada principalmente al derecho laboral y la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ingresó al Poder Judicial el 25 de noviembre de 1998 y, durante su trayectoria, ocupó distintas responsabilidades en la jurisdicción laboral.

Entre ellas figuran la presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional y funciones judiciales en la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

Posteriormente, desempeñó responsabilidades en la jurisdicción contencioso-administrativa, hasta llegar a ocupar la presidencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

En abril de 2019, fue designado juez de la Suprema Corte de Justicia, donde pasó a integrar la Tercera Sala, especializada en asuntos de tierras, laborales, contencioso-tributarios y contencioso-administrativos.

En septiembre de 2026, el Consejo Nacional de la Magistratura lo ratificó como magistrado de la Suprema Corte de Justicia para un nuevo período de siete años.

Formación académica

Vásquez Goico es licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, institución de la que egresó en 1989 con honores magna cum laude.

Su formación especializada incluye estudios de Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura, realizados en 2003, así como una especialidad en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en 2006.

También cursó estudios especializados en Derecho Constitucional en la PUCMM, en 2009, y una maestría en Derechos y Libertades Públicas, con doble titulación vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Ha participado en actividades internacionales de formación sobre derecho constitucional, derechos fundamentales, teoría de la justicia y jurisdicción administrativa, así como en programas relacionados con las contrataciones públicas.

En el ámbito docente, ha impartido clases en programas de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Su producción académica incluye publicaciones como "Los incidentes en el procedimiento laboral dominicano", "El juez de la ejecución de la sentencia en el derecho de trabajo" y "El recurso Le Contredit en el derecho de trabajo".

Dentro de sus responsabilidades institucionales, ha coordinado el Plan de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Tributaria y presidido la comisión encargada de trabajar en la modificación del Reglamento Disciplinario de los Jueces.

También ha participado en la elaboración de instrumentos normativos sobre la suspensión de ejecución de sentencias recurridas en casación, recursos disciplinarios contra abogados y notarios, así como en propuestas de reforma de la legislación judicial.

Con su elección como presidente de la Tercera Sala, Vásquez Goico asume la dirección de la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la que ha formado parte desde 2019.

Nueva composición de las salas de la Suprema Corte de Justicia

Además de seleccionar a sus nuevos presidentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó la integración de las tres salas.

La Primera Sala, presidida por Arelis Socorro Ricourt Gómez, estará integrada también por Samuel Amaury Arias Arzeno, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez e Ylona María de la Rocha Camilo.

La Segunda Sala, encabezada por Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, contará con Fran Euclides Soto Sánchez, Yorlin Vásquez Castro, Manuel Hernández Victoria y Amauri Antonio Pimentel Fabián.

Mientras que la Tercera Sala, dirigida por Rafael Vásquez Goico, estará conformada además por Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Namphi Rodríguez y Julio César Emilio Canó Alfau.

La reorganización se produce después de la juramentación de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, celebrada el 10 de noviembre de 2026, tras su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura.

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