Muere 'Come Sopa', señalado por asaltos y agresiones en el Distrito Nacional

Deny Miguel Espinal Genao, conocido como "Come Sopa", murió la noche del miércoles durante un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector 24 de Abril, del Distrito Nacional.

El hombre, de 28 años, falleció en una pensión donde agentes policiales realizaron una intervención que, según las informaciones preliminares, terminó en un presunto intercambio de disparos.

Espinal Genao era señalado por residentes de la zona por su supuesta participación en varios robos y atracos. Entre los hechos que le atribuían figura la agresión con un arma blanca al propietario de una panadería, a quien presuntamente despojó de sus pertenencias.

Según versiones de comunitarios, aunque no residía en el sector 24 de Abril, frecuentaba la barriada porque su pareja vivía allí.

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Durante el operativo también habría sido detenida su compañera sentimental, de acuerdo con las informaciones difundidas sobre el caso.

Tras el enfrentamiento, agentes del Dicrim retiraron el cuerpo del inmueble y lo colocaron en la parte trasera de una camioneta policial, escena que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre cómo se produjo el supuesto intercambio de disparos ni las circunstancias específicas en que murió Espinal Genao.

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