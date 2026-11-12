El Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó el internamiento de John Raymond Durán Villar durante cinco años en un centro psiquiátrico adscrito al Ministerio de Salud Pública, tras determinar su participación en el hecho en el que irrumpió con una camioneta en el Palacio Nacional y atropelló a dos militares en febrero de 2024.

Mediante la sentencia penal núm. 941-2026-SSEN-00154, las magistradas acreditaron la ocurrencia de los hechos y la participación de Durán Villar, pero aplicaron el procedimiento especial para personas inimputables debido a su condición de salud mental.

El incidente ocurrió la noche del 4 de febrero de 2024, cuando el hombre llegó a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado, gris, a la entrada del Palacio Nacional, ubicada en la avenida México esquina Doctor Delgado.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el conductor transitaba en vía contraria, retrocedió y posteriormente penetró a alta velocidad por una de las puertas de acceso, impactando al sargento Westel Jiménez Hernández y al raso Erick Yeremi Castillo Tejada, quienes se encontraban de servicio.

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Tras atropellar a los militares, continuó la marcha dentro del recinto, impactó varias barreras y puertas metálicas hasta llegar al área del estacionamiento presidencial, donde también chocó contra un vehículo estacionado.

Según el expediente, Westel Jiménez Hernández sufrió trauma craneoencefálico, fractura parietooccipital, hemorragia subaracnoidea y lesiones en la columna vertebral, por las que requirió intervención quirúrgica.

Mientras que Erick Yeremi Castillo Tejada presentó trauma craneoencefálico, hematomas y múltiples abrasiones, además de una cicatriz frontal que, conforme al informe médico, le ocasionó un daño estético permanente.

Tribunal dispone indemnizaciones

En el aspecto civil, el tribunal declaró válida la querella con constitución en actor civil y dispuso una indemnización de RD$700,000 a favor de Erick Yeremi Castillo Tejada, como reparación por los daños ocasionados.

Asimismo, ordenó el pago de las costas civiles y la notificación de la sentencia al juez de Ejecución de la Pena correspondiente.

Antecedente judicial: una corte ordenó su libertad en 2024

El caso tiene como antecedente una decisión adoptada en junio de 2024, cuando la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la libertad pura y simple de Durán Villar, quien se encontraba bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

En esa ocasión, los magistrados Luis Jiménez, Teófilo Andújar, Delio Germán y Jatnna Carre Terrero fundamentaron su decisión en la violación del artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana, relativo al plazo de 48 horas para que una persona detenida sea presentada ante la autoridad judicial competente o puesta en libertad.

La decisión de 2024 se produjo por aspectos relacionados con el procedimiento de detención, mientras que la sentencia de 2026 corresponde al conocimiento del proceso penal mediante el procedimiento especial para personas inimputables.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más