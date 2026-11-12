La Tercera Sala Penal del Distrito Nacional ratificó este jueves los tres meses de prisión preventiva impuestos a Lenin Jhericop Núñez de León, imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de Emmanuel Contreras Medina.

Entre lágrimas, Rosa Elena Contreras, hermana de la víctima, expresó su agradecimiento tras conocer la decisión del tribunal y reiteró su esperanza de que se haga justicia. El proceso ha estado marcado por varios aplazamientos y momentos de tensión para los familiares.

El pasado 5 de noviembre, Rosa Elena había manifestado su indignación por los constantes aplazamientos de las audiencias y aseguró que continuaría acudiendo a los tribunales hasta que se hiciera justicia.

El proceso también estuvo marcado por la ausencia del imputado en una audiencia anterior, debido a que no fue trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

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Previo a la audiencia de este jueves, José Javier Bidó, abogado de la familia de Emmanuel, denunció que los familiares de la víctima no podían permanecer en la sala, mientras había personas allegadas al imputado. Por esa razón, solicitó al tribunal que ordenara el retiro de los presentes.

Los jueces acogieron la solicitud y dispusieron el desalojo de la sala, con excepción de los abogados de ambas partes y los familiares cercanos.

Los hechos

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, Emmanuel Contreras transfirió RD$ 15,000 a una tercera persona que presuntamente se hizo pasar por el vendedor de un equipo de béisbol.

Posteriormente, se trasladó al estadio de béisbol La Javilla, en el sector Los Praditos, para retirar el artículo. Sin embargo, al llegar, el propietario real, identificado como Núñez de León, le habría exigido el pago en efectivo.

Según la acusación, al percatarse de que había sido víctima de una estafa, Emmanuel intentó abandonar el lugar, pero fue perseguido y agredido con un bate de béisbol. Los golpes le provocaron la muerte.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más