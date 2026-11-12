El supuesto apagón mundial anunciado para el martes 17 de noviembre de 2026 ha generado preguntas y preocupación en redes sociales, donde circulan mensajes que advierten sobre una interrupción de la electricidad, internet, televisión y servicios bancarios durante 72 horas.

Sin embargo, no existe evidencia ni una alerta oficial que confirme que ocurrirá un apagón mundial en esa fecha. La versión que se ha viralizado mezcla acontecimientos reales, recomendaciones generales de preparación ante emergencias y referencias de ficción.

Uno de los hechos que ha contribuido a extender el rumor es un simulacro nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que realizarán la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

FEMA y la FCC tienen programada una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia para el martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.

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Durante el ejercicio, emisoras de radio y televisión, operadores de cable y otros proveedores participantes interrumpirán brevemente su programación habitual para transmitir un mensaje que identificará la actividad como una prueba.

La interrupción durará aproximadamente un minuto. Después, la programación continuará con normalidad.

La prueba tiene como objetivo comprobar que el sistema de alertas funciona correctamente y puede transmitir mensajes a la población ante una eventual emergencia.

FEMA aclaró que el ejercicio se realizará a través de radio y televisión y que no enviará notificaciones a los teléfonos móviles. Tampoco requiere ninguna acción de los ciudadanos.

¿De dónde salió el rumor del apagón mundial?

De acuerdo con el medio español 20minutos, el origen de la versión se sitúa en una publicación anónima difundida a finales de octubre en la red social X.

A partir de ese mensaje comenzaron a circular distintas versiones sobre un supuesto ciberataque internacional, una inteligencia artificial que tomaría el control de infraestructuras y posibles interrupciones de los servicios bancarios.

Otra referencia que alimentó la especulación fue un episodio de la serie animada Los Simpson, en el que algunos usuarios identificaron una coincidencia con la fecha del 17 de noviembre.

Sin embargo, estas publicaciones no han presentado pruebas técnicas ni documentación que respalde la posibilidad de un apagón mundial.

¿Por qué se habla de 72 horas sin electricidad?

La recomendación de tener suministros para afrontar al menos 72 horas de emergencia también fue incorporada a los mensajes que circulan en redes sociales.

Esta orientación forma parte de las recomendaciones generales de preparación ante situaciones imprevistas, como desastres naturales, interrupciones del suministro o emergencias que puedan dificultar el acceso a servicios básicos.

Entre los artículos que suelen recomendarse figuran agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y otros productos esenciales.

No obstante, estas recomendaciones no significan que exista una amenaza concreta de apagón para el 17 de noviembre.

¿Puede ocurrir un apagón mundial?

Los apagones eléctricos pueden producirse por averías, fenómenos meteorológicos extremos, fallas técnicas o ataques informáticos contra infraestructuras energéticas.

Sin embargo, la posibilidad de interrupciones localizadas no constituye evidencia de una operación coordinada para dejar sin electricidad a todo el planeta.

Las redes eléctricas funcionan mediante sistemas nacionales y regionales, mientras que internet está compuesto por miles de redes interconectadas y administradas por distintos operadores.

Por tanto, no hay información verificada que respalde la advertencia de un apagón mundial de 72 horas el próximo 17 de noviembre.

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