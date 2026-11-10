Justiniano Montero asume presidencia de la Suprema Corte de Justicia tras selección del CNM

El magistrado Justiniano Montero Montero asumió este martes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en sustitución de Luis Henry Molina, luego de ser escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que también juramentó a seis nuevos jueces y confirmó a otros cuatro en sus funciones.

La ceremonia se realizó en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader, quien encabeza el CNM, y otros integrantes de ese organismo.

Con la designación de Montero se produce un cambio en la dirección del máximo tribunal del Poder Judicial, tras concluir el proceso de evaluación y selección de los aspirantes a ocupar las vacantes disponibles.

Seis nuevos jueces

Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como parte de la nueva estructura de dirección del tribunal, Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la SCJ, mientras que Ricourt Gómez ocupará la segunda sustitución.

El CNM también juramentó a los magistrados Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico, quienes fueron confirmados en sus respectivos cargos.

Quiénes integran el CNM

El Consejo Nacional de la Magistratura está presidido por el presidente Luis Abinader e integrado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

La selección de los nuevos integrantes de la SCJ se realizó conforme a las atribuciones del Consejo establecidas en el artículo 180 de la Constitución dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más