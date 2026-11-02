Justiniano Montero Montero fue elegido a unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de desempeñarse como juez del máximo tribunal desde abril de 2019 y encabezar su Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Su designación lo coloca al frente del principal órgano jurisdiccional del Poder Judicial dominicano, responsable de conocer, entre otros asuntos, los recursos de casación y determinados procesos atribuidos por la Constitución y las leyes.

Formación académica

Montero Montero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde cursó sus estudios universitarios entre 1984 y 1989, según su currículo profesional.

Su formación de posgrado incluye una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, de la Universidad del País Vasco, y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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También cuenta con estudios especializados en Derecho Judicial, realizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como formación en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, Relaciones Internacionales y Derecho Societario y Comercial.

Más de dos décadas en la carrera judicial

Montero ingresó a la judicatura en 1998 como juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional. En 2001 fue incorporado formalmente a la carrera judicial.

Posteriormente, se desempeñó como juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.

En 2005 pasó a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde continuó desarrollando su carrera antes de ser designado integrante de la Suprema Corte de Justicia en abril de 2019.

Desde su llegada a la alta corte ha formado parte de la Primera Sala, que conoce los asuntos civiles y comerciales, y posteriormente asumió su presidencia.

Docencia y participación en el Poder Judicial

Además de su trayectoria como juez, Montero Montero ha mantenido una actividad vinculada con la enseñanza del Derecho.

Su currículo registra labores docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desde 1991 y en la Universidad Iberoamericana (Unibe) desde 2002. También ha impartido docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en la Escuela Nacional de la Judicatura.

En el ámbito institucional, representa a República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y participa en el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

También ha encabezado trabajos relacionados con la implementación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en el sistema judicial dominicano.

Su trayectoria académica incluye trabajos sobre el juez de los referimientos, el embargo inmobiliario y el arbitraje comercial, además de publicaciones jurídicas y participación en actividades de formación especializada.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más