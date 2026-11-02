La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó este lunes que las convenciones e instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, firmados en administraciones anteriores, no se aplicaron de manera efectiva ni con un rumbo claro para el país.

Durante su intervención, Ortiz Bosch explicó que en gestiones pasadas se promulgaron marcos normativos de forma parcial o equivocada, sin una articulación que permitiera avanzar de manera uniforme hacia el desarrollo y el servicio de la ciudadanía.

​"Las convenciones de lucha contra la corrupción se firmaron en su tiempo, pero no se aplicaron. Comenzaron a aplicarse partes de las mismas sin decir exactamente hacia dónde íbamos. Había que buscar la articulación de todo el pueblo dominicano para caminar en una sola dirección hacia el desarrollo", enfatizó.

Ortiz Bosch destacó que la presente gestión gubernamental ha asumido el compromiso de adherirse a los estándares del Sistema de Integridad de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que ha permitido transformar la administración pública.

​Como ejemplo de este avance en materia de transparencia y gestión de recursos, citó la situación actual de la red hospitalaria pública. Indicó que, tras un proceso de revisión y ordenamiento financiero, 111 hospitales públicos operan actualmente de manera transparente y sin deudas.

​Asimismo, resaltó que estos logros son el resultado del trabajo coordinado entre las distintas instituciones del Estado y el esfuerzo de los servidores públicos comprometidos con construir un país más justo, digno y transparente.

Estas declaraciones fueron hechas en un acto encabezado por el Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona; el sector Salud y Seguridad Social firmó el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa, buscando consolidar una cultura institucional “transparente, responsable y centrada en las necesidades de la ciudadanía”.

La actividad contó con la participación de las máximas autoridades del área sanitaria, la administración pública y directores de los principales centros hospitalarios del país.