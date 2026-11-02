El juez Justiniano Montero Montero presentó su trayectoria y desempeño en la judicatura durante la entrevista de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), realizada el 25 de agosto de 2026. Durante la sesión, respondió preguntas sobre su experiencia como juez, la administración de los tribunales y los desafíos del sistema de justicia.

En el intercambio con los miembros del Consejo, Montero abordó temas como la independencia judicial, la ética de los magistrados y el uso de las redes sociales. También reconoció las dificultades en los tiempos de respuesta de los tribunales. Al explicar uno de sus votos particulares, afirmó que “el Estado tiene pocos dolientes” y defendió la responsabilidad de las instituciones en su protección.

El magistrado sostuvo que la ética judicial debe promoverse mediante la formación y la prevención, no solo a través de sanciones. Su entrevista formó parte de la evaluación de siete jueces de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, el CNM lo escogió por unanimidad para presidir esa alta corte.

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