El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó a Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y seleccionó a seis nuevos jueces para integrar el máximo tribunal del Poder Judicial.

Los nuevos magistrados son Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau.

Montero Montero, quien forma parte de la Suprema Corte desde abril de 2019, preside la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y tiene maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha.

La selección incorpora perfiles con experiencia en distintas áreas del sistema judicial. Entre ellos figura Ylona María de la Rocha Camilo, abogada en ejercicio privado, profesora universitaria y árbitra, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado fuera de la carrera judicial.

De la Rocha Camilo se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con estudios de posgrado en derecho empresarial, legislación económica y derecho comparado e internacional de los negocios.

También fue seleccionado Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, quien ha desempeñado funciones en las jurisdicciones civil, laboral y contencioso-administrativa. Su trayectoria incluye su paso por el Tribunal Superior Administrativo, donde llegó a presidir la Segunda Sala.

Amauri Antonio Pimentel Fabián, otro de los escogidos, se desempeña como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega y cuenta con experiencia en la jurisdicción penal.

En tanto, Arelis Socorro Ricourt Gómez preside la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega y tiene una trayectoria de más de tres décadas en el Poder Judicial.

La nueva composición también incluye a Antonia Josefina Grullón Blandino, jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, con experiencia en asuntos relacionados con la protección de menores y la cooperación judicial internacional.

Completa la selección Julio César Emilio Canó Alfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien ingresó al Poder Judicial en 1985 y ha desarrollado su carrera en distintas instancias de la jurisdicción penal.

La designación de los nuevos integrantes se produce luego del proceso de evaluación de los magistrados en funciones, la recepción de candidaturas y las vistas públicas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Fernando Langa queda fuera de la Suprema

El abogado Fernando Langa Ferreira, cuya candidatura recibió el respaldo de instituciones empresariales, académicas y religiosas, no figura entre los seis seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura para integrar la Suprema Corte de Justicia.

Langa había formalizado su postulación en septiembre y su nombre ganó presencia durante el proceso como uno de los aspirantes a ocupar la presidencia del máximo tribunal, frente a la candidatura del magistrado Justiniano Montero Montero.

Su eventual designación también estuvo en el centro del debate sobre la participación de profesionales provenientes del ejercicio privado del derecho en la composición de la Suprema, conforme a la distribución establecida por la Constitución.

Juramentación y toma de posesión

El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a los jueces designados al acto de juramentación, pautado para el martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional.

Posteriormente, ese mismo día, a las 11:00 de la mañana, los nuevos magistrados tomarán posesión de sus respectivos cargos en la sede de la Suprema Corte de Justicia.

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