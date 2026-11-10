Encuesta de Acento: mayoría favorece que el Estado utilice sus propiedades antes de contratar nuevos alquileres

La mayoría de los participantes en nuestras encuestas digitales se manifestó a favor de que el Estado dominicano priorice el uso de sus propias propiedades antes de contratar nuevos alquileres para el funcionamiento de instituciones públicas.

La consulta, difundida en nuestro portal Acento.com.do y nuestras cuentas en X e Instagram, planteó la pregunta: "¿Debe el Estado priorizar el uso de sus propias propiedades antes de contratar nuevos alquileres?". La iniciativa también generó opiniones y reacciones en Facebook.

En la encuesta publicada en nuestro portal digital, el 92.42 % de los participantes se inclinó por la opción "Sí", mientras que el 1.52 % seleccionó "No".

La tendencia también se reflejó en nuestra cuenta de X, donde la consulta concluyó con 14 votos, todos favorables a que las instituciones estatales utilicen sus propiedades antes de recurrir a nuevos contratos de arrendamiento. En esta plataforma, el 100 % votó por el "Sí".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mientras tanto, en Instagram, el 90 % de los participantes respaldaba la propuesta y el 10 % se manifestó en contra, según los resultados registrados cuando la encuesta acumulaba 10 respuestas y todavía permanecía abierta.

En Facebook, la publicación también generó interacciones y comentarios de usuarios que expresaron sus posiciones sobre el uso de los inmuebles estatales, la contratación de alquileres y la necesidad de administrar adecuadamente los recursos públicos.

Los resultados corresponden a consultas de participación voluntaria entre los usuarios de nuestras plataformas, por lo que reflejan las opiniones de quienes respondieron y no constituyen una muestra estadísticamente representativa de la población dominicana.

Ciudadanos respaldan la propuesta, pero plantean condiciones

Además de participar en las votaciones, varios usuarios aprovecharon nuestras publicaciones en Facebook e Instagram para expresar sus consideraciones sobre el uso de las propiedades estatales y el gasto público destinado al alquiler de inmuebles.

En Facebook, Reyna Ramírez Guerrero respaldó la propuesta al considerar que se trata de una medida de sentido común.

"¡Claro! Eso es sentido común", comentó.

De igual manera, Mercedes Rodríguez Soñé expresó su respaldo con un "Por supuesto", mientras que Luis Carlos González también respondió afirmativamente.

Por su parte, Juan Ramírez planteó que el Estado debería considerar incluso la construcción de edificios destinados a concentrar oficinas de servicios públicos, como una alternativa para reducir la dependencia de inmuebles alquilados.

Sin embargo, otros participantes señalaron que la utilización de propiedades estatales requiere una evaluación previa de sus condiciones y de las necesidades de cada institución.

José Miguel Méndez Jiménez advirtió que no todas las edificaciones reúnen las características necesarias para funcionar como oficinas públicas.

"Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay muchos elementos a estudiar antes de instalar una oficina pública en una propiedad. No todas aplican para albergarlas", manifestó.

Una opinión similar expresó el usuario jmmj2026 en Instagram, quien sostuvo que cada inmueble debe cumplir determinadas condiciones según el servicio que ofrecerá la institución que lo ocupe.

En esa misma plataforma, el usuario dmaximocontreras cuestionó la contratación de alquileres y consideró que esta práctica podría prestarse a actos de corrupción.

Mientras tanto, germanpucheu manifestó que no comprendía la necesidad de alquilar propiedades a terceros cuando el Estado dispone de inmuebles propios e incluso tiene la posibilidad de construir nuevas edificaciones.

Las respuestas recibidas en nuestras plataformas reflejan un amplio respaldo entre los participantes a priorizar los inmuebles estatales, aunque también evidencian que algunos ciudadanos consideran necesario evaluar la ubicación, las condiciones físicas y la adecuación de las edificaciones antes de destinarlas al funcionamiento de instituciones públicas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más