El presidente Luis Abinader expresó este martes su respaldo al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por la participación de militares salvadoreños en las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en Haití, y consideró necesario que exista coordinación entre esos efectivos y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Abinader explicó que República Dominicana mantiene su colaboración con el Gobierno salvadoreño mediante asistencia logística y de inteligencia, y aseguró que continuará ofreciendo ese apoyo.

"Nosotros estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte logística e inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo", manifestó.

El mandatario también se refirió a la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los militares salvadoreños y la fuerza internacional que participa en las operaciones contra las pandillas en Haití.

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"Tienen que ponerse de acuerdo y coordinar", sostuvo al señalar que el Gobierno dominicano ha transmitido esa recomendación a través de sus gestiones diplomáticas.

Asimismo, indicó que el ministro de Defensa de El Salvador mantiene comunicación frecuente con su homólogo dominicano para abordar la situación.

La participación salvadoreña en Haití se produce en medio de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen el control de amplias zonas del territorio haitiano.

En ese sentido, Abinader señaló que República Dominicana también mantiene preparados vehículos blindados, drones y personal militar para responder ante cualquier eventualidad relacionada con la crisis del país vecino.

La cooperación dominicana con El Salvador se enmarca en las gestiones regionales frente al deterioro de la seguridad en Haití, cuya crisis ha generado preocupación por sus implicaciones para la estabilidad de la región.

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