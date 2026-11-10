El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un hombre y una mujer investigados por su presunta participación en una red dedicada al reclutamiento de menores de edad para explotarlos sexualmente en Santiago y otras localidades.

Los imputados fueron identificados como Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, provincia Valverde.

Según la investigación de la Fiscalía de Santiago, ambos se encargaban de contactar y reclutar adolescentes, principalmente de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero y regalos para que sostuvieran encuentros sexuales entre sí. El Ministerio Público sostiene que Acosta Vargas grababa esos encuentros.

La investigación, dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, establece que los sospechosos también contactaban a personas en condiciones de vulnerabilidad y les ofrecían distintas sumas de dinero para involucrarlas en actividades sexuales con otras víctimas menores de edad.

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En uno de los casos descritos por la Fiscalía, Acosta Vargas habría contactado a un adolescente mediante una aplicación de citas y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, le propuso presentarle a otra de las víctimas.

El órgano acusador también señala que una adolescente fue trasladada bajo engaño desde la provincia Valverde hasta Santiago.

Hasta el momento, la Fiscalía ha identificado al menos tres víctimas de la presunta estructura, entre ellas una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación.

Fiscalía pide preservar testimonios de las víctimas

Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó al tribunal autorizar un anticipo de pruebas para recibir los testimonios de las víctimas menores de edad y de otro adolescente identificado como testigo.

La solicitud busca preservar sus declaraciones y evitar que tengan que comparecer repetidamente ante los tribunales, lo que podría exponerlos a procesos de revictimización.

La Fiscalía también pidió autorización para realizar análisis forenses y extraer información de los teléfonos celulares presentados como evidencias en la investigación.

Hallazgos durante allanamiento

Entre las evidencias depositadas ante el tribunal figuran objetos y sustancias ocupados durante un allanamiento en la residencia de Acosta Vargas.

El inventario presentado por el Ministerio Público incluye preservativos nuevos y usados, somníferos y otros medicamentos, cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo y estimulantes sexuales.

La requisa fue realizada por la procuradora fiscal Cristina Ramírez, según la documentación presentada por el órgano investigador.

Delitos atribuidos a los imputados

De manera provisional, el Ministerio Público atribuye a los investigados violaciones a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

También les atribuye infracciones al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La solicitud de prisión preventiva está pendiente de conocimiento por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

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