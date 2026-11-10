El tránsito vehicular fue restringido parcialmente este martes en un tramo de la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, debido al derrame de una sustancia química peligrosa cuya composición todavía se desconoce.
Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, quienes realizan labores para controlar el derrame y prevenir posibles riesgos derivados de la presencia del material.
Como parte del operativo, los bomberos han utilizado agua para tratar la sustancia.
Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la composición de la sustancia ni se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el derrame.
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