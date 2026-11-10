El tránsito vehicular fue restringido parcialmente este martes en un tramo de la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, debido al derrame de una sustancia química peligrosa cuya composición todavía se desconoce.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, quienes realizan labores para controlar el derrame y prevenir posibles riesgos derivados de la presencia del material.

Como parte del operativo, los bomberos han utilizado agua para tratar la sustancia.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la composición de la sustancia ni se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el derrame.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más