Dos pescadores dominicanos fueron encontrados muertos en aguas próximas a Haití, luego de que se reportara su desaparición durante una salida por mar el domingo 8 de noviembre.

Las víctimas fueron identificadas en informaciones periodísticas como Frandeli Andújar Reyes y otro hombre conocido como Concote, ambos vinculados a la comunidad de Buen Hombre, en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

Según testimonios recogidos por medios de comunicación, antes de perder contacto con ellos, los pescadores realizaron una llamada telefónica en la que alertaron que estaban siendo atacados a tiros.

Posteriormente, sus cuerpos fueron recuperados en aguas próximas al territorio haitiano y trasladados a la comunidad de Buen Hombre. Reportes de prensa indican que ambos fueron sepultados el lunes 9 de noviembre.

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Las informaciones publicadas también señalan que los pescadores viajaban acompañados de un tercer hombre, quien habría sobrevivido al hecho.

Hasta ahora, no se han ofrecido públicamente detalles oficiales que permitan establecer cómo ocurrieron las muertes, dónde se produjo exactamente el incidente ni quiénes serían los responsables.

Tampoco se ha divulgado una versión oficial que confirme las circunstancias del presunto ataque denunciado durante la última comunicación de los pescadores.

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