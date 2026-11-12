Simulacro de accidente aéreo en el Aeropuerto del Cibao puso a prueba respuesta de organismos de emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) participó este jueves en un simulacro general de accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, que recreó una emergencia con 26 personas a bordo y permitió evaluar la coordinación y capacidad de respuesta de los organismos participantes.

El ejercicio, denominado "Pantera 2026″, simuló que una aeronave sufrió daños en el tren de aterrizaje y el fuselaje, además de un conato de incendio en uno de sus motores. El escenario contempló una carga de combustible de 4,300 libras.

El director del COE, coronel C.B. Erdwin R. Olivares, explicó que la actividad permitió poner a prueba los protocolos de actuación, los tiempos de movilización, las comunicaciones operacionales y los mecanismos de coordinación entre las instituciones.

Según la nota del organismo, el ejercicio también buscó identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la respuesta ante una eventual emergencia aeroportuaria.

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En el simulacro participaron representantes del COE, los cuerpos de bomberos de Santiago, Moca y La Vega, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y personal especializado del aeropuerto.

Olivares señaló que los hallazgos del ejercicio deben documentarse para convertirlos en acciones de mejora y fortalecer la respuesta conjunta.

"La preparación no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, mediante la planificación, el entrenamiento, la coordinación y la evaluación permanente de nuestras capacidades", expresó.

El funcionario también indicó que una emergencia aérea requiere coordinación entre las autoridades aeroportuarias, los organismos de seguridad, los bomberos, los servicios de atención prehospitalaria y las instituciones de protección civil.

La actividad forma parte del programa de entrenamiento y evaluación de las capacidades de respuesta del Aeropuerto Internacional del Cibao, cuya administración está encabezada por Teófilo Gómez.

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