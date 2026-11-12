Gobierno contempla RD$ 21,977 millones para políticas de cuidados en el presupuesto de 2027

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla RD$21,977 millones destinados a políticas de cuidados, distribuidos entre 11 instituciones que integran la Mesa Intersectorial de Cuidados, informó el Ministerio de la Mujer.

La información fue ofrecida durante el Seminario Internacional sobre Cuidados y Apoyos 2026, organizado por esa institución junto a ONU Mujeres, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La actividad, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, reunió a representantes del Gobierno, el Congreso Nacional, organismos internacionales, organizaciones empresariales y sindicales, la academia y la sociedad civil para abordar el fortalecimiento de la Política Nacional de Cuidados y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.

Durante su intervención, Reyes señaló que, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las mujeres dominicanas dedican 66.3 horas semanales al trabajo remunerado y no remunerado, frente a 56.9 horas de los hombres.

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La funcionaria también valoró el diseño de la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, al considerar que permitirá visibilizar la distribución de las responsabilidades de cuidado en los hogares.

"Cuando el Estado se ocupa de los cuidados, cambia la vida de las mujeres en su forma más concreta: en su tiempo, en su trabajo y en su libertad para decidir", expresó.

Avances hacia un sistema nacional de cuidados

La ministra identificó cuatro líneas de trabajo para avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados: incorporar esta agenda en la planificación y la inversión pública, profesionalizar el trabajo de quienes cuidan, ampliar los servicios en los territorios y establecer una legislación que garantice la continuidad de estas políticas.

Entre los avances mencionados figuran la reactivación de la Mesa Intersectorial de Cuidados junto al Ministerio de Hacienda y Economía, la implementación de una normativa sobre cuidados, corresponsabilidad y conciliación en la Administración Pública, y la apertura del Hogar de Paso para familias cuidadoras de niñas y niños hospitalizados.

En el ámbito internacional, República Dominicana colidera el grupo de Financiamiento, Gobernanza y Sostenibilidad del Pacto Birregional por los Cuidados. También impulsa esta agenda desde la presidencia pro témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA).

Cuidados y oportunidades económicas El seminario incluyó exposiciones sobre el papel de los cuidados en el desarrollo sostenible y la inversión pública en esta área. Silke Staab, asesora de Empoderamiento Económico de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, abordó los cuidados como infraestructura social para el desarrollo. Mientras que Martín Francos Rodríguez, viceministro de Planificación e Inversión Pública, presentó criterios para priorizar y ampliar la inversión estatal en esta materia. MIRA TAMBIÉN Cinco años en un centro psiquiátrico por irrumpir con una camioneta en el Palacio Nacional ¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre? Origen del rumor y qué ocurrirá realmente Otro de los paneles abordó la generación de empleos dignos, la certificación de competencias y la protección social para las personas que realizan trabajos de cuidado. La agenda también incluyó un diálogo sobre la ruta legislativa para establecer el Sistema Nacional de Cuidados, con la participación del senador Antonio Taveras Guzmán y la abogada constitucionalista Dángela Ramírez Guzmán. Asimismo, representantes del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) abordaron la implementación de políticas de cuidados en los territorios.

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