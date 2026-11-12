Decenas de familias de los barracones de Javid, en Barahona, quedaron sin hogar luego de que un incendio de grandes proporciones consumiera sus viviendas la noche del miércoles 11 de noviembre, en un siniestro que también destruyó muebles, electrodomésticos, ropa, documentos y otros bienes personales.

El fuego comenzó alrededor de las 10:00 de la noche y se propagó rápidamente por las estructuras construidas principalmente de madera y zinc, lo que dificultó las labores de los organismos de socorro.

Los primeros reportes contabilizaron al menos 25 viviendas destruidas. Sin embargo, un levantamiento preliminar realizado durante la madrugada identificó unas 57 estructuras afectadas, cifra que posteriormente fue estimada en alrededor de 60 por dirigentes comunitarios. La cantidad definitiva todavía estaba pendiente de confirmación oficial.

El siniestro dejó a numerosas personas a la intemperie, entre ellas más de 60 niños, según estimaciones de representantes comunitarios. Algunas familias encontraron refugio en viviendas de parientes, mientras otras pasaron la madrugada en iglesias evangélicas de la zona, como El Alfarero y Misionera Sonrisa de Amor.

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Hasta los reportes conocidos no se habían registrado víctimas mortales ni personas lesionadas.

Familias perdieron sus viviendas y pertenencias

La magnitud de las pérdidas quedó reflejada en los testimonios de residentes que vieron cómo las llamas consumían sus hogares y los bienes acumulados durante años.

Rosa Ramírez, empleada de la Cruz Roja Dominicana y residente de toda la vida en los barracones, contó que perdió su vivienda y las pertenencias de su familia. Su madre, hermana, primo y abuelo también resultaron afectados por el incendio.

“Perdimos todo, nuestros ajuares, nuestras casas y todos nuestros recuerdos”, expresó Ramírez, quien permaneció durante la madrugada junto a sus familiares en una construcción inconclusa, fuera del área afectada.

La mujer explicó que tiene una niña de dos años y que su hermana también tiene tres hijos, por lo que varios menores quedaron sin un lugar adecuado donde permanecer.

Otro de los afectados, Newton Sánchez, relató que su familia, integrada por cinco personas, perdió la vivienda en la que residía.

“Quedamos en la calle porque se quemaron las líneas donde vivíamos”, manifestó.

Los residentes contaron que algunos se encontraban acostados cuando comenzaron a escuchar las voces de alerta de sus vecinos. La rapidez con que avanzaron las llamas les dejó poco tiempo para abandonar las viviendas y rescatar algunas pertenencias.

En videos difundidos después del siniestro se observa a personas salir de la zona con colchones y electrodomésticos que lograron recuperar, mientras otras estructuras continuaban consumidas por el fuego.

Gobierno anuncia alquileres provisionales y asistencia

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, informó que el presidente Luis Abinader se comunicó con las autoridades provinciales para instruir que se ofreciera apoyo a las familias damnificadas.

La funcionaria explicó que el Gobierno alquilará viviendas de manera provisional mientras se trabaja en una solución habitacional definitiva.

“Vamos a darles una solución provisional mientras encontramos una solución definitiva”, expresó Féliz al referirse a las medidas para atender a los afectados.

La gobernadora también indicó que se realizaba un levantamiento para identificar a las familias y establecer la cantidad exacta de viviendas destruidas. Durante las primeras horas de la mañana, los damnificados comenzaron a recibir asistencia alimentaria, debido a que muchos perdieron sus utensilios de cocina y no tenían condiciones para preparar sus comidas.

Por su parte, el alcalde de Barahona, Mictor Fernández, informó que el Ayuntamiento trabaja junto con la Gobernación y otras instituciones para coordinar la entrega de artículos esenciales.

Los Comedores Económicos del Estado, ubicados frente al lugar del incendio, suministrarían desayuno, almuerzo, cena y agua potable a las familias afectadas.

Fernández también anunció que las autoridades contemplan ofrecer asistencia psicológica, especialmente a los niños que presenciaron cómo las llamas destruían sus hogares.

El funcionario señaló que, además de atender las necesidades inmediatas, será necesario considerar el impacto emocional que el siniestro pudo provocar en los menores.

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