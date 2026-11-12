El dirigente político e ingeniero Julio Maríñez Rosario falleció la noche del martes 10 de noviembre, a los 87 años, mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de Santo Domingo.

Durante varias décadas, desarrolló una trayectoria vinculada a la política dominicana y a distintas responsabilidades en la administración pública, desde las que participó en procesos partidarios e institucionales del país.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Julito Maríñez Campillo, quien compartió en su cuenta de Instagram fotografías junto a su padre tras comunicar su fallecimiento.

Su trayectoria junto a Peña Gómez

Maríñez desarrolló una extensa carrera política dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la que ocupó posiciones de dirección y mantuvo una estrecha vinculación con el líder José Francisco Peña Gómez.

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Entre sus responsabilidades figuran la vicepresidencia nacional del PRD, la dirección de Organización y la presidencia de la Comisión Nacional de Control. También participó en la campaña presidencial de Peña Gómez en 1994.

Su trayectoria política estuvo ligada a acontecimientos importantes de la historia dominicana. Durante la Guerra Constitucionalista de abril de 1965 estuvo junto a Francisco Alberto Caamaño, según reseñas biográficas sobre su vida.

En agosto de 2023, Maríñez formalizó su salida del PRD junto a otros dirigentes, entre ellos Junior Santos y Fiquito Vásquez. La decisión estuvo relacionada con desacuerdos sobre las alianzas electorales de la organización, entonces presidida por Miguel Vargas Maldonado. En ese momento, la dirección del partido sostuvo que los dirigentes ya habían abandonado sus filas meses antes y que se habían incorporado al PRM.

Posteriormente, Maríñez respaldó la candidatura presidencial de Luis Abinader y pasó a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Su paso por la administración pública

En el ámbito estatal, Maríñez se desempeñó como secretario general de la Liga Municipal Dominicana entre 1995 y 1999.

Durante su gestión estuvo vinculado a los esfuerzos por fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos locales, establecida mediante la Ley 17-97.

También encabezó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI). Asimismo, se desempeñó como delegado técnico azucarero ante el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Formación académica

Julio Maríñez nació en Baní, provincia Peravia. Realizó sus estudios en el Instituto Politécnico Loyola y posteriormente obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además de su actividad política y sus responsabilidades en la administración pública, se desarrolló como articulista y charlista sobre temas políticos y sociales.

Honras fúnebres y mensajes de condolencia

Sus restos serán expuestos este jueves 12 de noviembre en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Posteriormente, serán trasladados a la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), donde a las 3:00 de la tarde se realizarán las honras fúnebres en reconocimiento a su trayectoria al frente de esa institución.

El sepelio está previsto para las 4:00 de la tarde en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, horario que conviene confirmar con la familia o la LMD.

Tras conocerse su fallecimiento, el Partido Revolucionario Moderno expresó sus condolencias y recordó su trayectoria política y su paso por el IDECOOP.

Por su parte, su hijo Julito Maríñez compartió fotografías familiares en Instagram al comunicar la noticia.

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