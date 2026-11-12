El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la nueva composición de sus tres salas y designó a los magistrados Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero y Rafael Vásquez Goico como presidentes de esas instancias.

Durante la misma sesión, el Pleno escogió a la magistrada Yorlin Vásquez como representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras que Antonia Josefina Grullón representará a los jueces del alto tribunal ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ).

De acuerdo con la información ofrecida por el Poder Judicial, la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial, estará presidida por Ricourt Gómez e integrada por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Edynson Alarcón, Miguelina Ureña e Ylona de la Rocha.

La Segunda Sala estará encabezada por Villalona Guerrero y la integrarán Fran Soto, Yorlin Vásquez, Manuel Hernández y Amauri Pimentel.

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En tanto, la Tercera Sala será presidida por Vásquez Goico, junto a los magistrados Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello, Namphi Rodríguez y Julio César Canó.

Trayectoria de los nuevos presidentes

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado en 2026 primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad APEC y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además de formación en Derecho Constitucional y Administrativo.

Inició su carrera judicial en 1996 como registrador de títulos en Baní. Posteriormente ocupó distintas posiciones en los tribunales de Peravia y en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), institución que presidió desde 2019. También acumula más de 11 años de experiencia como profesor de Derecho Penal.

Por su parte, Arelis Socorro Ricourt Gómez fue designada en 2026 segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuenta con más de tres décadas de servicio en el sistema judicial y experiencia en las jurisdicciones penal, civil y comercial.

Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Inició su trayectoria profesional en 1989 en el Ministerio Público y posteriormente se desempeñó como jueza de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Vega. En 2020 asumió la presidencia de la Corte y la coordinación departamental del Departamento Judicial de La Vega.

El tercer presidente designado, Rafael Vásquez Goico, fue ratificado en 2026 como juez de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene más de 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, con experiencia en las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa.

En su carrera ocupó la presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, fue juez de la Corte de Trabajo y posteriormente presidió el Tribunal Superior Administrativo. En 2019 fue designado juez de la Suprema Corte de Justicia y pasó a integrar la Tercera Sala, que ahora encabezará.

Vásquez Goico también ha ejercido la docencia en universidades como la UASD, PUCMM y UNIBE, y es autor de publicaciones jurídicas sobre procedimiento laboral y justicia contencioso-administrativa.

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