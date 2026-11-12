Alrededor de 2,000 obras públicas quedaron inconclusas y con compromisos de pago pendientes al finalizar los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre 2004 y 2020, según afirmó el economista José Lois Malkún en un artículo de opinión publicado en Acento.

El monto de las obligaciones pendientes rondaba los RD$46,000 millones, de acuerdo con el autor, quien señaló que entre los proyectos figuraban escuelas, hospitales, carreteras, puentes, instalaciones deportivas y viviendas.

Las obras estaban distribuidas entre distintas instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación y Obras Públicas, el INDRHI, el INAPA y la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

¿Qué hizo el Gobierno para resolver los pendientes?

Malkún destacó la aprobación de la Ley 118-21, que estableció mecanismos para reanudar y concluir obras públicas cuyos contratos estaban paralizados o pendientes de ejecución.

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También mencionó la creación del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), en 2021, como parte de la reorganización institucional para atender proyectos de infraestructura.

Entre las obras que citó figura la Cárcel de Las Parras, cuyo costo estimó en RD$8,300 millones, además de hospitales, centros de atención primaria, escuelas e instalaciones deportivas.

Contratistas esperaron hasta 20 años por sus pagos

Otro de los problemas señalados por el economista fue la deuda con contratistas que habían ejecutado pequeñas obras públicas, pero no habían recibido el dinero correspondiente.

Según Malkún, algunos llevaban entre 10 y 20 años reclamando esos pagos. El autor indicó que la Ley 16-26, aprobada en mayo de 2026, facilitó los procedimientos para saldar parte de esas obligaciones.

El economista afirmó que cientos de contratistas ya estaban recibiendo sus pagos.

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