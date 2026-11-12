El abogado José Javier Bidó denunció que allegados a Lenin Jhericop Núñez de León, imputado en la muerte de Emmanuel Contreras Medina, ocupaban la sala durante la audiencia de apelación, mientras los familiares de la víctima no podían permanecer en el lugar.

Los jueces de la Tercera Sala Penal del Distrito Nacional acogieron la solicitud y dispusieron el desalojo de la sala, con excepción de los abogados de ambas partes y los familiares cercanos.

A Núñez de León le fueron impuestos como medida de coerción tres meses de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte de Contreras Medina.

Bidó manifestó que, si el tribunal decide variar la medida de coerción, recurrirá la decisión en apelación.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más