Los resultados preliminares de las elecciones de autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), celebradas este miércoles en la sede central, recintos y centros universitarios, colocan al Jorge Asjana como ganador de la Rectoría al obtener 2,013 votos.
Los resultados también reflejan que varias posiciones de la alta dirección universitaria no lograron definirse en primera vuelta, debido a que ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría absoluta requerida por el Reglamento Electoral.
Vicerrectoría Administrativa
En la Vicerrectoría Administrativa, Antonio Ciriaco Cruz obtuvo 1,462 votos (48.23 %), seguido de Aiex Martínez Ovio con 1,299 sufragios (42.86 %).
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Por su parte, en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Juana Encarnación alcanzó 1,443 votos (47.61 %) frente a los 1,073 votos (35.40 %) obtenidos por José Ferreira Capellán.
Vicerrectoría de Extensión
Mientras tanto, en la Vicerrectoría de Extensión, Lorenzo Vargas obtuvo 1,006 votos (33.19 %), seguido por Gerardo Roa con 873 sufragios (28.80 %) y Bautista López García con 727 votos (23.99 %).
Vicerrectoría Docente
En la Vicerrectoría Docente, Rosel Fernández obtuvo una amplia ventaja con 1,815 votos, equivalentes al 59.88 % de los sufragios emitidos, superando a Lesly Mejía Roque, quien alcanzó 746 votos (24.61 %).
|El artículo 14 del Reglamento Electoral de la UASD establece que las elecciones de Rector(a), Vicerrectores(as), Decanos(as), Vicedecanos(as), Directores(as) y Subdirectores(as) se celebran cada cuatro años.
Asimismo, dispone que: “En caso de que ningún(a) candidato(a) obtenga la mayoría absoluta de los votos depositados, se realizará una nueva elección una semana después de ofrecidos los resultados oficiales, en la que participarán los dos candidatos(as) que obtuvieron más votos, en cuyo caso saldrá ganador(a) el (la) que obtenga la mayoría simple de los votos válidos emitidos”.
Conforme a esa disposición, las posiciones que no alcancen la mayoría absoluta deberán ser sometidas a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. De mantenerse los resultados preliminares y una vez sean oficializados por la Comisión Central Electoral de la academia, esa nueva jornada deberá celebrarse el próximo 1 de julio.
Además de la Rectoría y las Vicerrectorías, los universitarios eligieron decanos, vicedecanos, directores de escuelas y autoridades de los recintos y centros regionales, en una jornada que se desarrolló de manera simultánea en todo el territorio nacional y en la que participaron más de tres mil electores entre docentes, empleados y representantes estudiantiles con derecho al voto.
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