Jorge Asjana David se perfila como ganador de las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, para dirigir la academia durante el período 2026-2030, luego de que los primeros resultados del conteo rápido mostraran una amplia ventaja a su favor y de que su contendor, Radhamés Silverio, reconociera su triunfo.

Aunque la Comisión Central Electoral de la UASD continúa el proceso de recepción, revisión y validación de actas, Silverio felicitó a Asjana tras la jornada electoral y lo reconoció como nuevo rector de la academia estatal.

El excandidato agradeció el respaldo recibido durante la campaña, valoró el esfuerzo de quienes integraron su proyecto y expresó respeto por la decisión adoptada por la comunidad universitaria en las urnas.

Asimismo, llamó a mantener la unidad institucional y deseó éxitos a la gestión que encabezará Asjana al frente de la Primada de América.

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Primeros resultados daban ventaja a Asjana

Los primeros datos disponibles en la plataforma de resultados en tiempo real ya reflejaban una ventaja de Asjana en la contienda por la Rectoría.

Con corte a las 7:53 de la noche y tras procesarse los reportes de siete centros de votación, se habían contabilizado 444 votos válidos para el nivel de Rectoría.

De ese total, Jorge Asjana obtuvo 304 votos, equivalentes al 68.5 %, mientras que Radhamés Silverio registró 140 votos, para un 31.5 %.

Los resultados parciales también mostraban ventaja de Asjana en varios centros reportados hasta ese momento, entre ellos San Juan, Puerto Plata, Nagua, San Francisco de Macorís, Santo Domingo e Higüey.

Silverio dice que seguirá aportando a la UASD

Durante un encuentro con colaboradores, aliados y grupos estudiantiles, Radhamés Silverio aseguró que continuará impulsando iniciativas en favor de la UASD, desde el espacio que le corresponda.

El académico informó que pondrá a disposición de las nuevas autoridades universitarias el plan de trabajo elaborado por su equipo durante el proceso electoral.

Radhamés Silverio acepta triunfo de Asjana.

“Nosotros desarrollamos un plan de trabajo que vamos a seguir con él y lo ponemos también a la disposición de las nuevas autoridades”, manifestó.

Silverio sostuvo que su propuesta seguirá siendo promovida con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de la academia.

También afirmó que continuará trabajando por una universidad más moderna, ágil y conectada, enfocada en el bienestar y desarrollo del talento humano, la innovación, la investigación y la educación vinculada a los desafíos de la cuarta y quinta revolución industrial.

“Vamos a hacerlo desde la posición que ahora nos toca, que es continuar sirviendo a la universidad”, expresó.

Una jornada con alta participación y sin incidentes

La jornada electoral de la UASD cerró a las 8:00 de la noche y se desarrolló en un ambiente de orden y tranquilidad, sin reportes de incidentes mayores.

Durante el proceso, la participación superó el 60 % del claustro electoral, porcentaje mínimo requerido para validar las elecciones y permitir la escogencia de las nuevas autoridades universitarias.

Parte de la calma observada durante las votaciones respondió a un acuerdo entre los dos candidatos a la Rectoría, quienes decidieron no instalar carpas en las áreas conocidas como P1 entrada y P3 salida, espacios que en procesos anteriores solían concentrar simpatizantes y generar aglomeraciones.

Miembros de la comunidad universitaria también atribuyeron la fluidez del proceso al hecho de que solo dos aspirantes compitieron por la Rectoría.

Actas siguen en proceso de validación

Tras el cierre de las votaciones, la Comisión Central Electoral inició la recepción y conteo de las actas provenientes de los centros de votación habilitados en la sede central, recintos, centros y subcentros universitarios.

El director de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada, explicó que las actas comenzaron a llegar desde los centros habilitados en las 31 provincias donde la universidad tuvo mesas de votación.

Indicó que el proceso de recepción, revisión y conteo podría extenderse por varias horas, especialmente por la cantidad de centros y por provincias con alta matrícula electoral.

La comisión tiene previsto emitir boletines oficiales conforme avance la consolidación de los resultados.

Quién es Jorge Asjana

Jorge Asjana David es médico cirujano, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y una de las figuras con mayor trayectoria administrativa dentro de la UASD.

Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, vicerrector docente y director de Relaciones Internacionales de la academia.

Durante la campaña presentó su propuesta bajo el lema “Hacer de la Primada la Primera”, con un programa centrado en bienestar universitario, fortalecimiento institucional, calidad académica, investigación e innovación, descentralización, internacionalización y compromiso social.

Entre sus planteamientos figuran reducir las brechas entre la sede central y los centros regionales, ampliar los convenios internacionales, acelerar la digitalización de los procesos académicos y administrativos, y fortalecer la investigación científica.

Una nueva etapa para la universidad estatal

La elección de las nuevas autoridades universitarias marca el inicio de una nueva etapa para la UASD, la principal universidad pública del país, que enfrenta retos vinculados a la calidad académica, la modernización institucional, la transformación digital, la investigación, la infraestructura y la descentralización.

Además de la Rectoría, el proceso electoral incluyó la escogencia de vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de escuelas y autoridades de recintos, centros y subcentros.

A la espera de la confirmación oficial definitiva, el reconocimiento de Radhamés Silverio y la ventaja reflejada en los primeros datos consolidan a Jorge Asjana como virtual ganador de la Rectoría de la UASD para el período 2026-2030.

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