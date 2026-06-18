Jorge Asjana David ofreció sus primeras palabras tras perfilarse como ganador de las elecciones para la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y agradeció el respaldo recibido durante la jornada, aunque aclaró que la proclamación oficial dependerá de la Comisión Central Electoral de la academia.

Durante un encuentro con seguidores y miembros de su equipo, Asjana destacó el trabajo realizado por los distintos sectores que apoyaron su candidatura y aseguró que su proyecto obtuvo victorias en varias posiciones universitarias.

“Ya hemos ganado varias facultades, los decanatos, hemos ganado también vicerrectorías, hemos ganado directores del interior, prácticamente todos, pero ustedes saben que oficialmente depende de la proclama de la Comisión Central Electoral”, expresó.

El académico sostuvo que el momento debía asumirse como una celebración parcial, debido a que todavía hay procesos pendientes y candidatos vinculados a su equipo que deberán competir en una segunda vuelta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Esto es una fiesta intermedia”

Asjana afirmó que la celebración de sus seguidores no marca el cierre definitivo del proceso electoral interno, sino una etapa intermedia dentro de una jornada que aún continúa para varios aspirantes.

“Esta es una fiesta intermedia, esto es un compartir intermedio, porque algunos compañeros y compañeras van a quedar para segunda vuelta y vamos a tener que seguir trabajando para que este equipo logre que sus compañeros alcancen la victoria”, indicó.

El candidato insistió en que su proyecto debe actuar como una estructura colectiva y no limitarse únicamente a la elección de la Rectoría.

“Esto es un equipo y como equipo tiene que caminar. No vale la pena solo pasar la cabeza, hay que pasar el cuerpo entero”, manifestó.

Llama a continuar trabajos por la segunda vuelta

Asjana dijo que los trabajos continuarán este jueves para respaldar a los candidatos de su equipo que no lograron definir sus respectivas contiendas en primera vuelta.

“Mañana continuamos los trabajos para que nuestros compañeros y compañeras que quedaron para segunda vuelta logren la victoria en esa segunda vuelta”, expresó ante sus seguidores.

También agradeció a dirigentes y colaboradores que, según dijo, respaldaron ampliamente su proyecto, entre ellos los maestros Isaías Martínez, Luciano y Manuel Gutiérrez, así como otros aliados dentro y fuera de la universidad.

“Esto es un megaproyecto, es un proyecto que necesita de mucha gente, de muchas voluntades, de muchas ideas para ser una realidad”, señaló.

Resultados aún en conteo

Las declaraciones de Asjana se producen mientras la Comisión Central Electoral de la UASD continúa el proceso de recepción, conteo y validación de actas correspondientes a los comicios universitarios.

Aunque los primeros resultados del conteo rápido reflejaban una ventaja a favor de Asjana y su contendor Radhamés Silverio ya lo felicitó y reconoció como nuevo rector, el propio candidato evitó presentarse como proclamado oficialmente hasta que el órgano electoral universitario emita la decisión correspondiente.

La jornada electoral se desarrolló este miércoles para escoger las nuevas autoridades de la universidad estatal para el período 2026-2030, incluyendo Rectoría, vicerrectorías, decanatos, vicedecanatos, direcciones de escuelas y autoridades de recintos, centros y subcentros.

Una jornada con alta participación

El proceso cerró a las 8:00 de la noche y, según informaciones ofrecidas durante la jornada, superó el 60 % de participación del claustro electoral, porcentaje mínimo requerido para validar la elección.

Las votaciones transcurrieron en un ambiente de orden y tranquilidad, sin reportes de incidentes mayores, mientras la comunidad universitaria permanece a la espera de los boletines oficiales que consolidarán los resultados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más