Jorge Asjana David se perfila como rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, tras imponerse en las proyecciones de las elecciones celebradas este miércoles por la academia estatal para escoger sus nuevas autoridades del período 2026-2030.

Su contendor, Radhamés Silverio González, reconoció públicamente su ventaja y lo felicitó tras concluir la jornada electoral, en un gesto que marcó el cierre político de una contienda desarrollada en un ambiente de orden y alta participación.

Aunque la proclamación oficial corresponde a la Comisión Central Electoral de la UASD, los resultados preliminares y el reconocimiento de Silverio consolidan a Asjana como virtual ganador de la Rectoría de la universidad pública más grande del país.

Médico cirujano, docente y gestor universitario, Asjana David es una de las figuras con mayor trayectoria administrativa dentro de la UASD. Ha ocupado posiciones como director de la Escuela de Ciencias Morfológicas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, vicerrector docente y director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.

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Su carrera en la universidad ha estado vinculada principalmente al área de la salud, la docencia médica, la gestión académica y los procesos de internacionalización. Dentro de la institución es reconocido por haber recorrido distintos niveles de la estructura universitaria, desde la docencia hasta posiciones de dirección.

Una trayectoria construida en la UASD

La vida académica de Jorge Asjana David ha estado ligada durante décadas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ha desarrollado labores docentes, administrativas y de gestión institucional.

Su perfil combina la formación médica con una larga experiencia en dirección universitaria, especialmente en áreas relacionadas con las ciencias de la salud, la planificación académica y la vinculación de la universidad con instituciones nacionales e internacionales.

Antes de alcanzar la Rectoría, Asjana ya había competido por la dirección de la academia estatal en procesos anteriores, lo que lo convirtió en una figura conocida dentro del escenario electoral uasdiano.

Su propuesta para la UASD

Durante la campaña, Asjana presentó su candidatura bajo el lema “Hacer de la Primada la Primera”, con una propuesta centrada en la modernización institucional, la calidad académica, el bienestar universitario, la investigación, la innovación, la descentralización y la internacionalización.

Entre sus planteamientos principales figuran reducir las brechas entre la sede central y los recintos, centros y subcentros regionales; fortalecer los procesos de digitalización académica y administrativa; ampliar los convenios internacionales; impulsar la investigación científica; y mejorar las condiciones de estudiantes, docentes y servidores administrativos.

También propuso una gestión técnica, transparente y participativa, orientada a responder a los desafíos de la educación superior y a reposicionar a la UASD en el escenario académico nacional e internacional.

1 de 2 | Cierre de campaña Jorge Asjana. 2 de 2 | Rector electo Jorge Asjana durante discurso de cierre de campaña.

Un triunfo en una jornada de alta participación

La elección de Asjana David se produce tras una jornada en la que la participación superó el mínimo requerido del 60 % del claustro electoral, lo que permitió validar el proceso y avanzar hacia la escogencia de las nuevas autoridades universitarias.

Las votaciones se desarrollaron en la sede central, recintos, centros y subcentros de la academia, en un ambiente que las autoridades universitarias describieron como ordenado y sin incidentes mayores.

En estas elecciones, además de la Rectoría, fueron escogidas vicerrectorías, decanatos, vicedecanatos, direcciones de escuelas y autoridades de recintos y centros universitarios.

Una elección clave para la universidad estatal

La llegada de Asjana David a la Rectoría se produce en un momento de alta expectativa para la UASD, institución que enfrenta retos vinculados a la transformación tecnológica, la calidad docente, la investigación, la infraestructura, la eficiencia administrativa y la necesidad de mayor vinculación con el desarrollo nacional.

Con su triunfo, el nuevo rector tendrá la responsabilidad de conducir la universidad pública más grande del país durante los próximos cuatro años, en una etapa marcada por la demanda de modernización, descentralización y fortalecimiento institucional.

Asjana sustituirá en la Rectoría a Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien encabezó la gestión universitaria correspondiente al período 2022-2026.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más