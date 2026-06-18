El dirigente político y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, puso en circulación su libro Para que no se repita, una obra en la que analiza la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reflexiona sobre el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y plantea los desafíos que enfrenta la democracia dominicana para fortalecer su institucionalidad y evitar los errores del pasado.
La actividad se realizó en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y contó con la presencia del presidente, Luis Abinader, así como de dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil, académicos, periodistas e invitados especiales.
La obra reúne artículos y reflexiones escritos entre 2004 y 2025, en los que Gómez Mazara aborda las causas que contribuyeron al debilitamiento del PRD, el impacto de las prácticas antidemocráticas en las organizaciones políticas y la necesidad de fortalecer la institucionalidad partidaria.
Durante su intervención, el autor sostuvo que la democracia dominicana requiere partidos más abiertos, transparentes y conectados con las demandas ciudadanas, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de sustituir la institucionalidad por acuerdos coyunturales y liderazgos personalistas.
Asimismo, afirmó que el sistema político dominicano ha evolucionado hacia una democracia ciudadana, en la que los partidos ya no son los únicos actores de la vida pública, debido al auge de las tecnologías digitales, las redes sociales y las nuevas formas de participación.
La politóloga Olaya Dotel, prologuista de la obra, destacó que el libro constituye un aporte a la reconstrucción de la historia política reciente del país y una invitación a reflexionar sobre la importancia de preservar los valores democráticos dentro de las organizaciones partidarias.
De igual forma, el periodista Ramón Colombo valoró la publicación como un ejercicio de memoria política que invita a comprender las lecciones del pasado para enfrentar los desafíos del presente.
Como parte de la actividad, Gómez Mazara hizo entrega de un ejemplar del libro al presidente Luis Abinader, en un acto simbólico que dio paso a la sesión de fotografías oficiales.
Además de esta nueva obra, es autor de los libros De ahora en adelante, La feria de las hogueras y Transición electoral 1966-1996, Tomo I.
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