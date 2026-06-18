El dirigente político y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, puso en circulación su libro Para que no se repita, una obra en la que analiza la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reflexiona sobre el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y plantea los desafíos que enfrenta la democracia dominicana para fortalecer su institucionalidad y evitar los errores del pasado.

La actividad se realizó en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y contó con la presencia del presidente, Luis Abinader, así como de dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil, académicos, periodistas e invitados especiales.

La obra reúne artículos y reflexiones escritos entre 2004 y 2025, en los que Gómez Mazara aborda las causas que contribuyeron al debilitamiento del PRD, el impacto de las prácticas antidemocráticas en las organizaciones políticas y la necesidad de fortalecer la institucionalidad partidaria.

Durante su intervención, el autor sostuvo que la democracia dominicana requiere partidos más abiertos, transparentes y conectados con las demandas ciudadanas, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de sustituir la institucionalidad por acuerdos coyunturales y liderazgos personalistas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, afirmó que el sistema político dominicano ha evolucionado hacia una democracia ciudadana, en la que los partidos ya no son los únicos actores de la vida pública, debido al auge de las tecnologías digitales, las redes sociales y las nuevas formas de participación.

La politóloga Olaya Dotel, prologuista de la obra, destacó que el libro constituye un aporte a la reconstrucción de la historia política reciente del país y una invitación a reflexionar sobre la importancia de preservar los valores democráticos dentro de las organizaciones partidarias.

1 de 4 | Gómez Mazara sostuvo que la democracia dominicana ha transitado hacia un modelo más participativo, impulsado por las tecnologías digitales y nuevas formas de involucramiento ciudadano. 2 de 4 | La obra recopila artículos y reflexiones escritos entre 2004 y 2025 sobre institucionalidad partidaria, prácticas democráticas y evolución del sistema político nacional. 3 de 4 | Guido Gómez Mazara puso en circulación Para que no se repita, un libro en el que examina la crisis del PRD, el surgimiento del PRM y los retos de la democracia dominicana. 4 de 4 | Durante la presentación, celebrada en la Biblioteca Nacional con la asistencia del presidente Luis Abinader y diversas personalidades, el autor defendió la necesidad de partidos más transparentes y conectados con la ciudadanía.

De igual forma, el periodista Ramón Colombo valoró la publicación como un ejercicio de memoria política que invita a comprender las lecciones del pasado para enfrentar los desafíos del presente.

Como parte de la actividad, Gómez Mazara hizo entrega de un ejemplar del libro al presidente Luis Abinader, en un acto simbólico que dio paso a la sesión de fotografías oficiales.

Además de esta nueva obra, es autor de los libros De ahora en adelante, La feria de las hogueras y Transición electoral 1966-1996, Tomo I.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más