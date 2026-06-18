Carolina Mejía felicita a Jorge Asjana por su elección como rector de la UASD

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, felicitó a Jorge Asjana David por su elección como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Mejía expresó sus mejores deseos para la nueva etapa de servicio y liderazgo que asumirá Asjana al frente de la academia estatal, a la que calificó como la “Primada de América”.

La funcionaria manifestó su confianza en que la gestión del rector electo contribuirá significativamente al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la educación superior dominicana, al tiempo que le deseó éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Radhamés Silverio felicita a Jorge Asjana

En la noche de ayer, el excandidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Radhamés Silverio, felicitó a Jorge David Asjana tras resultar electo como nuevo rector de la academia para el período 2026-2030.

Silverio agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reconoció el esfuerzo de quienes integraron su proyecto, al tiempo que expresó respeto por la decisión adoptada por la comunidad universitaria en las urnas.

Jorge Asjana David ganó las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030 obteniendo aproximadamente un 64.7 % a 68.5 % de los votos emitidos, imponiéndose de manera contundente sobre su principal contendor, el maestro Radhamés Silverio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más