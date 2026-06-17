Conteo rápido da ventaja a Jorge David Asjana en primeros resultados por la Rectoría de la UASD

Los primeros resultados del conteo rápido correspondiente a las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, reflejan una ventaja del doctor Jorge David Asjana en la contienda por la Rectoría para el período 2026-2030.

De acuerdo con los datos disponibles en la plataforma de resultados en tiempo real, con corte a las 7:53 de la noche y tras procesarse los reportes de siete centros de votación, se habían contabilizado 444 votos válidos para el nivel de Rectoría.

Según estas cifras preliminares, Jorge David Asjana obtuvo 304 votos, equivalentes al 68.5 %, mientras que Radhamés Silverio registró 140 votos, para un 31.5 %.

Ventaja en los centros reportados

Los resultados parciales también reflejan una ventaja de Asjana en los centros reportados hasta el momento.

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Entre ellos figura el Recinto San Juan, donde alcanzó el 82 % de los votos computados. Asimismo, los datos muestran porcentajes favorables en Puerto Plata, con 68 %; Nagua, con 65 %; San Francisco de Macorís, con 65 %; Santo Domingo, con 65 %; e Higüey, también con 65 %.

Proceso sigue en marcha

Las autoridades electorales universitarias continúan el proceso de recepción, validación y consolidación de los resultados provenientes de los distintos recintos, centros y subcentros de la academia estatal.

La Comisión Central Electoral de la UASD deberá emitir nuevos boletines en las próximas horas con la actualización del escrutinio y los resultados consolidados de las elecciones universitarias.

Hasta tanto se produzca un boletín oficial definitivo, los datos deben ser considerados preliminares y sujetos a variación conforme avance el cómputo de las actas.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más