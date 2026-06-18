El programa Mirada Femenina, de Acento TV, dedicó su edición de este jueves al análisis de los principales temas que marcan la agenda nacional e internacional, con énfasis en la crisis haitiana, las medidas económicas del Gobierno dominicano y el impacto global del acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

En el primer bloque, Indhira Suero abordó la visita del secretario general de la ONU, António Guterres, quien agradeció a República Dominicana su cooperación en los esfuerzos internacionales dirigidos a restablecer la seguridad en Haití. El tema fue analizado en el contexto de la situación humanitaria y de seguridad que afecta al vecino país, donde las bandas armadas mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe.

La agenda económica también ocupó un lugar central en el programa, con el análisis del Plan Anticrisis anunciado por el Gobierno, que contempla una amnistía fiscal, la eliminación del anticipo para microempresas, alivios tributarios y medidas orientadas a enfrentar las presiones derivadas de la coyuntura internacional. La propuesta, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, busca captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales.

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Mirada Femenina también trató el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que busca poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. El tema fue presentado como un hecho de alto impacto para los mercados internacionales, los precios del petróleo y la estabilidad económica global.

Otro de los puntos analizados fue el cuestionamiento del senador independiente Antonio Taveras al sobregiro de aproximadamente RD$45 mil millones en el sector eléctrico. El legislador pidió mayor transparencia fiscal, austeridad y reformas estructurales para garantizar un uso responsable de los recursos públicos.

En el ámbito político, el programa reseñó las declaraciones del senador Omar Fernández, quien llamó a la Fuerza del Pueblo a realizar una reflexión interna tras las recientes renuncias de dirigentes de esa organización. Fernández planteó que no todas las salidas deben atribuirse a supuestas compras políticas y consideró necesario revisar las razones del descontento dentro del partido.

En el segundo bloque, Elvira Lora recibió como invitados al Dr. Manuel Santana, decano del Área de Economía y Negocios de INTEC, y a Vladimir Pimentel, coordinador de la carrera de Economía del INTEC, para profundizar sobre los efectos económicos de las medidas oficiales y los desafíos fiscales del país.

Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, en los canales 38 de Claro TV y 39 de Altice, así como en el canal de YouTube Acento TV.

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