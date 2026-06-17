El excandidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Radhamés Silverio, felicitó a Jorge David Asjana tras resultar electo como nuevo rector de la academia para el período 2026-2030.

Silverio agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reconoció el esfuerzo de quienes integraron su proyecto, al tiempo que expresó respeto por la decisión adoptada por la comunidad universitaria en las urnas.

Asimismo, valoró la participación de docentes, estudiantes y empleados que formaron parte del proceso electoral, destacando el compromiso democrático mostrado durante la jornada.

El académico llamó a mantener la unidad institucional y deseó éxitos a la nueva gestión que encabezará Asjana al frente de la Primada de América.

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Continuará aportando a la universidad

Durante un encuentro con colaboradores, aliados y grupos estudiantiles, Silverio aseguró que continuará impulsando iniciativas en favor de la UASD, desde el espacio que le corresponda.

El académico informó que pondrá a disposición de las nuevas autoridades universitarias el plan de trabajo elaborado por su equipo durante el proceso electoral.

“Nosotros desarrollamos un plan de trabajo que vamos a seguir con él y lo ponemos también a la disposición de las nuevas autoridades”, manifestó.

Silverio sostuvo que su propuesta seguirá siendo promovida con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de la academia.

Una universidad moderna y conectada

El excandidato señaló que continuará trabajando por una universidad más moderna, ágil y conectada, enfocada en el bienestar y desarrollo del talento humano, así como en el fortalecimiento de la innovación, la investigación y la educación vinculada a los desafíos de la cuarta y quinta revolución industrial.

Indicó que estos esfuerzos continuarán desarrollándose mediante alianzas estratégicas y reiteró su compromiso de seguir aportando a la institución.

“Vamos a hacerlo desde la posición que ahora nos toca, que es continuar sirviendo a la universidad”, expresó.

La UASD inicia una nueva etapa administrativa bajo la dirección de Jorge David Asjana, quien fue favorecido por la comunidad universitaria para encabezar la Rectoría durante el período 2026-2030.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más