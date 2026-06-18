La Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) continúa este jueves con el conteo de las actas correspondientes a las elecciones celebradas para escoger sus autoridades para el período 2026-2030.

La Comisión mantiene el proceso de recepción y validación de actas procedentes de algunos recintos, centros y subcentros universitarios. Hasta esta tarde llegaban actas procedentes de centros en San Francisco de Macorís y Barahona.

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades electorales, se espera que los resultados preliminares del proceso sean dados a conocer durante la tarde de este jueves.

En los comicios fueron elegidas las nuevas autoridades universitarias, incluyendo la Rectoría, vicerrectorías, decanatos y otros cargos académicos y administrativos de la academia estatal.

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Jorge Asjana David ganó las elecciones para ser el nuevo rector de la UASD, obteniendo aproximadamente un 64.7 % a 68.5 % de los votos emitidos, imponiéndose sobre su principal contendor, el maestro Radhamés Silverio.

Las autoridades reiteraron que el proceso se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más