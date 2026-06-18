La Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) continúa este jueves con el conteo de las actas correspondientes a las elecciones celebradas para escoger sus autoridades para el período 2026-2030.

La Comisión mantiene el proceso de recepción y validación de actas procedentes de algunos recintos, centros y subcentros universitarios. Hasta esta tarde llegaban actas procedentes de centros en San Francisco de Macorís y Barahona.

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FOTO: José Hadonis Cuesta

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades electorales, se espera que los resultados preliminares del proceso sean dados a conocer durante la tarde de este jueves.

En los comicios fueron elegidas las nuevas autoridades universitarias, incluyendo la Rectoría, vicerrectorías, decanatos y otros cargos académicos y administrativos de la academia estatal.

Jorge Asjana David ganó las elecciones para ser el nuevo rector de la UASD, obteniendo aproximadamente un 64.7 % a 68.5 % de los votos emitidos, imponiéndose sobre su principal contendor, el maestro Radhamés Silverio.

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Recepción de actas en la Comisión Central Electoral. FOTO José Hadonis Cuesta

Las autoridades reiteraron que el proceso se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos.

EN ESTA NOTA

Elecciones UASD 2026

Katheryn Luna

Editora de Economía

Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL.

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