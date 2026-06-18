La Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) continúa este jueves con el conteo de las actas correspondientes a las elecciones celebradas para escoger sus autoridades para el período 2026-2030.
La Comisión mantiene el proceso de recepción y validación de actas procedentes de algunos recintos, centros y subcentros universitarios. Hasta esta tarde llegaban actas procedentes de centros en San Francisco de Macorís y Barahona.
De acuerdo con las proyecciones de las autoridades electorales, se espera que los resultados preliminares del proceso sean dados a conocer durante la tarde de este jueves.
En los comicios fueron elegidas las nuevas autoridades universitarias, incluyendo la Rectoría, vicerrectorías, decanatos y otros cargos académicos y administrativos de la academia estatal.
Jorge Asjana David ganó las elecciones para ser el nuevo rector de la UASD, obteniendo aproximadamente un 64.7 % a 68.5 % de los votos emitidos, imponiéndose sobre su principal contendor, el maestro Radhamés Silverio.
Las autoridades reiteraron que el proceso se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos.
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